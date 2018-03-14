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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۱۳

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین خبر داد؛

اعزام ۵۰۰نفر از خمین در قالب راهیان نور نوروزی به مناطق عملیاتی

اعزام ۵۰۰نفر از خمین در قالب راهیان نور نوروزی به مناطق عملیاتی

خمین- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین گفت: امسال سهمیه اعزامی راهیان نور ایام نوروز از شهرستان خمین ۵۰۰ نفر است که طی دو مرحله این اعزام ها انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا براتعلی روز چهارشنبه در جلسه ستاد راهیان نور شهرستان خمین، اظهار داشت: راهیان نور بزرگترین مانور فرهنگی و زمینه ساز حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه سهمیه اعزامی از شهرستان خمین به اردوی راهیان نور در ایام نوروز ۵۰۰نفر است، ادامه داد: ثبت نام های راهیان نور در شهرستان خمین تاکنون با استقبال مطلوب روبرو بوده و مازاد بر سهمیه، ثبت نام انجام شده و امیدوار هستیم که بتوانیم با انجام اقدامات لازم، افراد ثبت نام شده در ذخیره نیز، به مناطق عملیاتی اعزام کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین، خاطر نشان کرد: درس های دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگری های آنها نباید به دست فراموشی سپرده شود و راهیان نور عامل موثری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

براتعلی تصریح کرد: اعزام های راهیان نور از شهرستان خمین در دو مقطع زمانی ۲۷ اسفند و هفت فروردین ماه سال آینده، به مدت زمان چهار روز و با ۱۲ اتوبوس انجام می گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین، بیان کرد: برگزاری با شکوه راهیان نور راهی برای مقابله با جنگ نرم و دفع فتنه های دشمنان و یک جریان فرهنگی و زمینه ساز آشنایی نسل امروز با رشادت های دلاورمردان دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: هرساله اردوی راهیان نور در ایام نوروز، در قالب کاروان های دانشجویی، دانش آموزی و خانوادگی همراه با برنامه های فرهنگی و بازدید از مناطق مختلف چذابه، دهلاویه، هویزه و... انجام می گیرد و این افراد سال جدید را با تجدید میثاق با آرمان های شهدا آغاز می کنند.

کد مطلب 4252309

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