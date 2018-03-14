اعزام ۵۰۰نفر از خمین در قالب راهیان نور نوروزی به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا براتعلی روز چهارشنبه در جلسه ستاد راهیان نور شهرستان خمین، اظهار داشت: راهیان نور بزرگترین مانور فرهنگی و زمینه ساز حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه سهمیه اعزامی از شهرستان خمین به اردوی راهیان نور در ایام نوروز ۵۰۰نفر است، ادامه داد: ثبت نام های راهیان نور در شهرستان خمین تاکنون با استقبال مطلوب روبرو بوده و مازاد بر سهمیه، ثبت نام انجام شده و امیدوار هستیم که بتوانیم با انجام اقدامات لازم، افراد ثبت نام شده در ذخیره نیز، به مناطق عملیاتی اعزام کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین، خاطر نشان کرد: درس های دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگری های آنها نباید به دست فراموشی سپرده شود و راهیان نور عامل موثری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

براتعلی تصریح کرد: اعزام های راهیان نور از شهرستان خمین در دو مقطع زمانی ۲۷ اسفند و هفت فروردین ماه سال آینده، به مدت زمان چهار روز و با ۱۲ اتوبوس انجام می گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین، بیان کرد: برگزاری با شکوه راهیان نور راهی برای مقابله با جنگ نرم و دفع فتنه های دشمنان و یک جریان فرهنگی و زمینه ساز آشنایی نسل امروز با رشادت های دلاورمردان دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: هرساله اردوی راهیان نور در ایام نوروز، در قالب کاروان های دانشجویی، دانش آموزی و خانوادگی همراه با برنامه های فرهنگی و بازدید از مناطق مختلف چذابه، دهلاویه، هویزه و... انجام می گیرد و این افراد سال جدید را با تجدید میثاق با آرمان های شهدا آغاز می کنند.