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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۱۱

با پیش‌بینی بارش در اکثر مناطق؛

تندباد و افت دما از روز جمعه استان اردبیل را فرا می‌گیرد

تندباد و افت دما از روز جمعه استان اردبیل را فرا می‌گیرد

اردبیل – بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد، تندباد و افت دما پدیده غالب جوی روزهای پایانی اسفندماه در استان اردبیل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: به دلیل آغاز سفرهای نوروزی از هفته پایانی اسفندماه وضعیت جوی استان به صورت مداوم رصد می‌شود.

علی دولتی مهر تصریح کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از عصر روز جمعه وزش بادهای تند آغاز شده و دمای هوا با کاهش محسوس همراه خواهد شد.

وی افزود: در ادامه به دلیل کاهش دما بارش باران اغلب مناطق استان را در برخواهد گرفت و بارش‌ها به صورت مقطعی تا روز شنبه ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان به تداوم وزش بادهای تند در روزهای پایانی اسفندماه اشاره و تأکید کرد: در عین حال که هوای ابری در استان حاکم خواهد بود اما پیش‌بینی شده دمای هوا افزایش یابد.

به گفته دولتی مهر به غیر از وزش بادهای تند پدیده جوی دیگری در روزهای منتهی به اولین روز بهار سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

کد مطلب 4252311
محمد میرزایی ناطق

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