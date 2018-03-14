کاهش ۴۰هزار نفری دانشجویان مرکزی طی ۳سال/ خوابگاه ها خالی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی روسای دانشگاه های استان مرکزی در اراک اظهار داشت: براساس نهمین اطلس آموزش عالی که با مسئولیت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در قالب ۶۰ شاخص کلیدی و از ۷۹ مرکز آموزش عالی تدوین شده، جذب دانشجو در دانشگاه های استان مرکزی نسبت به سال های گذشته با کاهش روبرو شده که نسبت به میانگین کشور نیز بیشتر است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: تعداد دانشجویانی که هم اکنون در دانشگاه های استان مرکزی مشغول فراگیری علم هستند ۷۷ هزار نفر می باشد که این رقم در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ رقمی معادل۱۱۷ هزار و ۴۴۵نفر و در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رقمی معادل ۱۰۲هزار و ۳۹۷ نفر و در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ برابر ۸۹ هزار و ۷۶۳ نفر بود.

وی افزود: ۷۴ مرکز آموزش عالی در استان مرکزی فعال هستند که از این تعداد، ۱۵ مرکز دولتی، ۱۳ مرکز پیام نور، ۱۹ مرکز علمی کاربردی، ۱۹واحد آزاد اسلامی و هشت واحد هم آموزش عالی غیرانتفاعی است.

فتح آبادی خاطر نشان کرد: از ۷۷ هزار دانشجو در استان مرکزی، ۲۴درصد در واحدهای آزاد اسلامی، ۲۶ درصد در دانشگاه های دولتی، ۱۵ درصد در واحدهای پیام نور، ۹درصد در مراکز علمی کاربردی و چهار درصد هم در مراکز غیرانتفاعی مشغول فراگیری علم هستند، همچنین ۷۲ درصد دانشجویان بومی و ۲۸ درصد بقیه نیز غیر بومی می باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه براساس جنسیت ۴۴ درصد دانشجویان استان دختر و ۵۶ درصد هم پسر هستند، بیان داشت: ۵۷ درصد در مقطع کارشناسی، ۲۲ درصد کارشناسی ارشد، ۱۸ درصد در مقطع کاردانی و سه درصد هم در مقطع دکترا مشغول بهتحصیل هستند.

فتح آبادی رشته های حسابداری، مدیریت، حقوق، عمران، برق، کامپیوتر، روانشناسی، معماری، صنایع، علوم تربیتی، پرستاری و... را فراوان ترین رشته های دانشگاهی استان برشمرد و تعداد استادان را هم هفت هزار و ۲۱۷ نفر اعلام کرد که از این رقم ۲۵درصد هیات علمی و بقیه غیرهیات علمی هستند.

وی خاطر نشان کرد: کل مساحت آموزشی در استان مرکزی ۴۲هزار و ۷۰۲ مترمربع است که بیشترین مساحت مربوط به دانشگاه آزاداسلامی و کمترین مساحت مربوط به موسسات غیرانتفاعی آموزش عالی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی بیان داشت: تعداد خوابگاه های دانشجویی در استان مرکزی ۳۷۱ مورد می باشد که در مجموع هفت هزار و ۲۴۵نفر در این خوابگاه ها سکونت دارند.

فتح آبادی بیان داشت: با وجود اینکه تعداد خوابگاه ها افزیش پیدا کرده اما امسال نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویان مقیم در این خوابگاها ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است.