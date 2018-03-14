۸۵ تن برنج وارداتی و ۶۰۰ کارتن تخم مرغ در اسلامشهر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران طی سخنانی گفت: توزیع ۸۵ تن برنج وارداتی و ۶۰۰ کارتن تخم مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در نمایشگاه بهاره، فروشگاه های زنجیرهای و تعاونی های منتخب در سطح شهرستان در جهت تعادل بخشی به قیمت ها درسطح شهرستان اسلامشهر انجام گرفته است.

وی افزود: جهت رفاه مردم شهرستان اسلامشهر از روز ۲۶ اسفند توزیع سیب و پرتغال در جهت تنظیم بازار در ۹ جایگاه عرضه میوه در سطح گسترده در شهرستان اسلامشهر و بخش های «گلدسته» و شهر «احمد آباد مستوفی» و ۲ جایگاه سیار در سطح روستاها توزیع خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر در پایان نرخ سیب دماوند و پرتغال داخلی را بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار در شرایط فعلی برای سیب دماوند به ازای هر کیلو ۲۷۰۰ تومان وپرتغال داخلی را ۱۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این نرخ براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار متغیر خواهد بود.