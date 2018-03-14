۶۴ ورزشکار از استان قزوین به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم درمراسم تجلیل از قهرمانان و هیئت های ورزشی و حمایت از قهرمانان دعوت شده به اردوهای تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا که چهارشنبه شب در یکی از مجتمع های گردشگری برگزار شد اظهارداشت: به دلیل حضور تعداد زیادی از ورزشکاران استان در اردوهای تیم ملی، مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: کاروان ورزشی کشورمان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم کشور جاکارتا خواهد شد و حداقل هشت تا ۱۰ ورزشکار از استان قزوین در این رقابتها حضور خواهند داشت.

علایی مقدم بیان کرد: در دوره گذشته تعداد ۵ ورزشکار از استان در بازی های آسیایی و پارآسیایی اینچوان شرکت کردند و در این دوره ۶۴ نفر از ورزشکاران شاخص و قهرمان استان قزوین از ۲۱ رشته ورزشی به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند که امیدواریم حدود ۲۰ نفر به عضویت تیم ملی درآیند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: میزبانی ۸ اردوی تیم ملی و اعزام ۴۷۶ تیم از استان به مسابقات کشوری از مهمترین فعالیت های ورزشی امسال است.



وی بیان کرد: انتخاب ۹۵ ورزشکار قزوینی برای شرکت در اردوی تیم ملی، دعوت از ۲۲۳ ورزشکار به اردوی تیم های ملی، تجهیز ۱۱ خانه ورزش روستایی، برگزاری ۲۸ مجمع ورزشی، شرکت ۳۱ تیم استان در لیگ های کشوری واستانی، برگزاری مسابقات کارمندان دولت با شرکت ۴۱ دستگاه اجرایی ازدیگر فعالیت های اداره ورزش و جوانان استان قزوین است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین بیان کرد: ورزشکاران مستعد استان قزوین امسال توانستند در سالجاری ۱۲۶ مدال فراملی کسب کنند و میزبان ۸۳ رویداد ورزشی کشوری شدند که بیانگر قابلیتهای ورزشی استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: ۷۵ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که امسال هشت پروژه آماده افتتاح شد.

وی افزود:در سال ۸۴ نیروی سازمان یافته استان ۶۱ هزار ورزشکار بود که در حال حاضر ۷۱ هزار ورزشکار بیمه شده داریم.

در ادامه رضا علیپور سریعترین مرد عمودی جهان گفت: اشتغال و مسکن از مهمترین دغدغه های ورزشکاران ملی است که از استاندار محترم انتظار داریم برای تامین آن اقدام کنند.

مژگان خدادادی ملی پوش تیم ملی بسکتبال بانوان به نمایندگی از ورزشکاران زن استان اظهارداشت:حمایت صنایع از تیم های ورزشی، توجه مسئولان به ورزش به ویژه ورزش بانوان و تامین فضای اختصاصی برای ورزشکاران زن می تواند زمینه کشف استعدادهای بیشتری ورزشی را برای این افراد فراهم می کند.

امیر رضایی رئیس ورزشهای همگانی استان قزوین هم اظهارداشت: توسعه ورزشهای همگانی بویژه پیاده روی می تواند به نشاط اجتماعی مردم کمک کند و در استان برای تقویت این رشته عزم جدی داریم.

وی اضافه کرد: در رشته های ۲۷ گانه و ۴۷ زیرگروه هیئت های همگانی عملکرد خوبی داشته ایم و شاهد استقبال مردم از این ورزش هستیم.

رضایی گفت:دراردیبهشت ماه سال آینده همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی درقزوین برگزارخواهد شد و امیدواریم با شکستن رکورد کشوری بتوانیم نام خود را در این ورزش به طور رسمی ثبت کنیم.

در این مراسم از ۶۴ ورزشکار و هشت مربی و روسای هیئت های ورزشی که به اردوی تیم ملی دعوت شده اند تجلیل شد.