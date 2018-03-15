یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به ماندگاری گردشگر در سایتهای گردشگری استان زنجان اشاره کرد و افزود: بالا بردن میزان توقف گردشگر در استان و مانایی آن برنامه اصلی میراث فرهنگی و گردشگری استان است.
وی اظهار کرد: توجه به ماندگاری مسافر در استان زنجان باعث توسعه اقتصاد استان میشود و در این راستا باید به بحث مهم صنعت گردشگری توجه ویژه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: خوشبختانه طی دو سال گذشته ماندگاری گردشگران در استان زنجان افزایشیافته است.
رحمتی تأکید کرد: ماندگاری گردشگران در بازارچه صنایعدستی در موزه رختشویخانه از ۲۰ دقیقه به سه ساعت افزایش پیداکرده است و باید زمینه های ماندگاری مسافران فراهم شود تا ماندگاری هم افزایش پیدا کند ولی در سال جاری ماندگاری مسافران در سایتهای گردشگری و موزههای استان افزایشیافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: خوشبختانه در تابستان سال جاری ماندگاری گردشگر در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار افزایش داشته و این مهم باید تداوم داشته باشد.
رحمتی با بیان اینکه امروزه توسعه اقتصاد با توجه به صنعت گردشگری امکانپذیر است، گفت: این اداره کل برنامهریزی لازم برای توسعه صنعت گردشگری را در دستور کاری جدی خود قرار داده است.
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