دلالی در بازار گردشگری سلامت/ استفاده از تجربیات ترکیه و هند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا عسکری در اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: حوزه گردشگری سلامت در کشورمان مزیت های فراوانی دارد که از جمله آنها، وجود پزشکان متبحر و حاذق، قیمت و تعرفه های مناسب در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و کیفیت خدمات ارائه شده است.

وی به مشکلات این حوزه از جمله مداخله دلال ها و افراد ناآشنا به صنعت گردشگری سلامت اشاره و از فقدان پژوهش و تولید علم در حوزه گردشگری سلامت ابراز نارضایتی کرد.

عسکری ادامه داد: علاوه بر این عدم، وجود پایگاه ثبت و اطلاع رسانی منسجم، مترجم و تابلوهای راهنما از اشکالات فراگیر اما ساده ای است که قابل حل است.

وی ضمن اشاره به تعرفه در حوزه گردشگری سلامت بر شفاف سازی تعرفه ها تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های خطوط هواپیمایی و نظایر آن همانند آنچه در کشورهای ترکیه و هند رخ می دهد، می تواند از راه حل های ساده اما مهم مداخله در این حوزه باشد.