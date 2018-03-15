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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۲۳

مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

دلالی در بازار گردشگری سلامت/ استفاده از تجربیات ترکیه و هند

دلالی در بازار گردشگری سلامت/ استفاده از تجربیات ترکیه و هند

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، وجود دلال ها و افراد ناآشنا به حوزه گردشگری سلامت را، از مهم ترین مشکلات این حوزه در کشورمان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا عسکری در اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: حوزه گردشگری سلامت در کشورمان مزیت های فراوانی دارد که از جمله آنها، وجود پزشکان متبحر و حاذق، قیمت و تعرفه های مناسب در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و کیفیت خدمات ارائه شده است.

وی به مشکلات این حوزه از جمله مداخله دلال ها و افراد ناآشنا به صنعت گردشگری سلامت اشاره و از فقدان پژوهش و تولید علم در حوزه گردشگری سلامت ابراز نارضایتی کرد.

عسکری ادامه داد: علاوه بر این عدم، وجود پایگاه ثبت و اطلاع رسانی منسجم، مترجم و تابلوهای راهنما از اشکالات فراگیر اما ساده ای است که قابل حل است.

وی ضمن اشاره به تعرفه در حوزه گردشگری سلامت بر شفاف سازی تعرفه ها تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های خطوط هواپیمایی و نظایر آن همانند آنچه در کشورهای ترکیه و هند رخ می دهد، می تواند از راه حل های ساده اما مهم مداخله در این حوزه باشد.

کد مطلب 4252369
حبیب احسنی پور

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