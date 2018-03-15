آمادگی تاکسیرانی کرمانشاه برای خدمات رسانی طی نوروز ۹۷

سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی این سازمان برای خدمات رسانی به گردشگران و شهروندان طی نوروز ۹۷خبر داد.

وی از برگزاری دو دوره کلاس توجیهی و آموزشی با محوریت گردشگری و صنعت توریسم توسط این سازمان خبر داد و گفت: این دوره ها در راستای استقبال از میهمانان نوروزی و برای رانندگان تاکسی درون شهری و تاکسی های فرودگاه برگزار شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه از فعالیت تعدادی از رانندگان آموزش دیده جهت معرفی اماکن گردشگری و جابجایی میهمانان نوروزی در سطح شهر خبر داد.

وی افزود: ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری سازمان تاکسیرانی در ایام نوروز با ۷۰درصد از ظرفیت ناوگان آماده خدمات دهی شایسته و بهینه به مسافران و میهمانان نوروزی است.

سلیمانی به دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای این ایام اشاره کرد و گفت: کشیک نوروزی و آماده باش گشت های بازرسی و نظارت بر عملکرد تاکسی ها، کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر کلیه تاکسیها برای ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی و حضور فعال تاکسی ها در سطح شهر جهت سرویس دهی هر چه بهتر به شهروندان و میهمانان و اجرای طرح رایگان تاکسی گردشگر از جمله اقدامات و برنامه های سازمان طی نوروز ۹۷ است.