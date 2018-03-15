فضای مناسبی برای ارتقای شاخص های مطالعه درکردستان ایجاد شده است

سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با خبرنگارمهر با اشاره به اینکه اداره کل کتابخانه های استان با برنامهها و طرحهای بسیاراثرگذار فضای مطلوبی برای مطالعه اقشار مختلف ایجاد کرده است، گفت: در گذشته این طراوت و شادابی و همچنین نظم در کتابخانه ها موجود نبود و این خود تأثیر بسیار منفی بر استقبال مردم از این نهاد فرهنگی و متولی کتاب خوانی داشت اما اکنون این گونه نیست.
وی ضمن تقدیر از متولیان کتابخانه های عمومی استان کردستان، بیان کرد: کتاب غذای روح است و کتابخانه ها به نحوه مطلوب و شیوه خدمت رسانی شایسته میتوانند جامعه را به سمت و سوی سعادت سوق دهند.
این نویسنده و فعال فرهنگی یکی از برنامهها وطرح های ارزشمند نهاد کتابخانه های عمومی را طرح کتابخانه گردی خواند و اظهارداشت: این طرح یکی از بهترین برنامههایی بوده که در سال جاری در حوزه کتاب برگزار شده است.
حسینی اضافه کرد: حضور علاقمندان به کتاب در فضایی بسیار دل انگیز و لذت بخش حس بسیار خوبی را برای مخاطبان و علاقمندان به فرهنگ فراهم کرده بود و این میتواند در در جلب توجه بیشتر به این نهاد فرهنگی اثرگذار باشد.
وی اجرای طرح کتابخانه گردی را بسیار مفید ارزیابی و اضافه کرد: اجرای طرحهایی این چنینی در جذب اقشار مختلف مردم به کتابخانه بسیار اثرگذار است و میتواند در نهایت به توسعه فرهنگی و ارتقای آگاهی جامعه منجر شود.
نویسنده و فعال فرهنگی کردستانی در ادامه بر لزوم اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی از سوی مردم در جامعه تاکید کرد و گفت: اهدای کتاب اهدای اندیشه است و باید این فرهنگ مطلوب در جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حسینی اظهارداشت: کتابخانه ها باید مرجع و منبع نیازهای مطالعاتی تمام اقشار مختلف مردم باشد و بر این اساس غنی سازی و ارتقای شاخص کتاب امری لازم و ضروری است که خوشبختانه توجه به این مهم در کردستان طی سه سال اخیر به بهترین شکل ممکن عملیاتی شده است.
وی وقف کتاب را امری پسندیده خواند و افزود: کتاب از ارکان توسعه فکری و فرهنگی در هر جامعه است و خیرین میتوانند با وقف کتاب به کتابخانه به عنوان مکانی عمومی به ترویج آگاهی کمک شایانی کنند.
وی اهدای کتابخانه های شخصی به کتابخانه های عمومی در استان کردستان را مهم ارزیابی کرد و گفت: بعضی اوقات کتابهایی در این کتابخانه یافت میشود که نایاب است و این سرمایه بزرگی برای جامعه و کتابخانه هاست.
حسینی عنوان کرد: کتابخانه های عمومی نیز میتوانند با تخصیص اعتباراتی ویژه نسبت به خریداری کتابخانه های شخصی افراد اقدام کنند و در این راستا لازم است که مسئولان کشوری و استانی نگاهی ویژه به کتابخانه های عمومی داشته باشند.
وی وجود افراد دلسوز به ویژه در حوزه فرهنگ را بزرگترین سرمایه برای هر جامعهای نام برد و بیان کرد: این افراد میتوانند در توسعه جامعه بسیار اثرگذار باشند بنابراین باید بیش از پیش از نظرات آنها برای بهبود بخش ای مختلف استفاده کرد.
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