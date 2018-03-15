استفاده از آب خام برای آبیاری فضای سبز زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران حوزه فضای سبز شهرداری زنجان، افزود: در سال جاری بیش از ۱۰ هزار رشته انشعاب فاضلاب در استان زنجان نصب شده که برای سال آینده نیز طرح واگذاری و نصب ۱۵ هزار انشعاب در دستور کار شرکت آبفای استان است.

وی اظهار کرد: توسعه ۴۲ کیلومتر شبکه فاضلاب شهرهای استان زنجان در دستور کار است و این طرح به‌صورت فاینانس جاری و در سال آتی اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان بر ضرورت جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری تأکید کرد و افزود: تمامی مدیران مجموعه آب و فاضلاب استان موظف‌اند در این زمینه پیگیری‌های ویژه‌ای انجام داده و با توجه به وجود بحران آب در استان در صورت مشاهده با موارد تخلف طبق قانون برخورد کنند.

جزء قاسمی بر استفاده از آب خام برای آبیاری فضای سبز تاکید کرد و افزود: آبیاری فضای سبز ۹۰ درصد با آب خام است و کمتر از ۱۰ درصد آب شرب است که این میزان باید کاهش یابد.

وی ابراز کرد: استفاده از آب خام برای آبیاری فضای سبز در زنجان ضروری است و شهرداری بر تحقق این امر مساعدت لازم را داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: بارش‌های خوبی در بهمن‌ماه در استان داشتیم ولی بازهم باید مدیریت مصرف آب در دستور کار همه شهروندان زنجانی صورت گیرد.