وزیر ورزش از پروژه نیمه تمام سالن ۶ هزار نفری گرگان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صبح پنجشنبه در ابتدای ورود خود به استان گلستان از پروژه نیمه کاره ورزشی سالن ۶ هزار نفری گرگان واقع در مجموعه ورزشی کریم آباد بازدید کرد.

کلنگ سالن ورزشی ۶ هزار نفری گرگان سال ۸۶ در مجموعه ورزشی کریم آباد جنب استادیوم ۱۵ هزار نفری به زمین زده شد و قرار بود سال ۹۲ افتتاح و بهره برداری برسد.

اکنون با گذشت ۱۰ سال از کلنگ زنی، این سالن کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله فونداسیون قرار دارد و مراحل بعدی برای تکمیل آن متوقف مانده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از استادیوم ۱۵ هزار نفری کریم آباد گرگان بازدید کرد.