مراسم جشن نوروز در ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سرکوت نجفی با اشاره به اینکه عید نوروز یکی از اعیاد باستانی و کهن ما ایرانیان است ،گفت: در مناطق مختلف کشور و بر اساس آداب و فرهنگ هر منطقه مردم کشور ما فرا رسیدن عید نوروز را جشن می گیرند.

وی بیان کرد: شب نوروز یکی از شب هایی است که از دیر باز در مناطق کردنشین مردم با روشن کردن آتش به جشن و سرور می پرداختند.

وی ادامه داد: در مراسم شب نوروز جشنهایی نظیر میر نوروزی و کوسه گردی و نمایش اسب سواری برگزار می شد و آغاز سال نو را جشن می گرفتند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج عنوان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر بسیاری از آداب و جشنهای ما در شب نوروز به فراموشی سپرده شده و استفاده از مواد محترقه باعث حوادث ناگوار در این شب به یادمانی شده است.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، فرهنگ وارشاد اسلامی، ورزش وجوانان و حوزه هنری و با هدف احیاء آداب و روسوم کهن مردمان کرد وهمچنین جذب گردشگر با برگزاری جلسات مختلف و اخذ مجوز برگزاری جشن دسته جمعی را در دستور کار خود قرار داد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج از برگزاری مراسم شب نوروز در ورزشگاه ۲۲ گولان خبر داد و گفت: این مراسم روز سه شنبه ۲۹ اسفند از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برگزار می شود.

وی اظهارداشت: در این مراسم آیتم های نظیر اجرای موسیقی، مراسم سوارکاری (سوارانه ) با اجرای ۱۰ سوار کار، اجرای هلپرکی با حضور ۱۰ گروه و نور افشانی و روشن کردن آتش برگزار می شود.

وی با دعوت ازشرکت تمامی شهروندان در این مراسم گفت: با حضور پرشور در مراسم شب نوروز علاوه بر احیاء آداب و فرهنگ این دیار اغاز سال نور را در کنار هم جشن بگیریم.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج از حمایت های استاندار، معاون عمرانی استانداری، فرماندار و دستگاههای نظارتی که بستر برگزاری این مراسم را فراهم آوردند تشکر کرد و افزود: امیدواریم با حضور و استقبال ازمراسم شب نوروز و رعایت نظم شبی به یادمانی و خاطره انگیز را در آغاز سال نو رقم بزنیم.