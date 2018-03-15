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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۱

فرماندار سنندج:

اشتغال در دو بخش گردشگری و کشاورزی مهمترین ظرفیت سنندج است

اشتغال در دو بخش گردشگری و کشاورزی مهمترین ظرفیت سنندج است

سنندج – فرماندار شهرستان سنندج ایجاد اشتغال در دو بخش گردشگری و کشاورزی را مهمترین ظرفیت این شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با توجه به پتانسیلهای منطقه، اشتغالزایی در بخش های گردشگری و کشاورزی را با اهمیت تر و موفق تر دانست.

وی گفت: ما باید با تلاش مضاعف و سرعتی بیشتر برنامه ریزی و اقدام کنیم هر روز نسبت به روز قبل بیکار کمتری داشته باشیم.

فرماندار سنندج افزود: باید با به کارگیری بخش خصوصی و در کنار بانکهای عامل و با کمک به آنها سعی کنیم برای افراد متقاضی و علاقمند کار ایجاد کنیم تا بتوانند با داشتن درآمد کافی و کار مورد علاقه خود به اقتصاد خانواده، شهرستان و استان خود نیز کمک کنند.

زارعی با توجه به پتانسیل منطقه بار دیگر بر اشتغالزایی در بخش های کشاورزی و گردشگری تاکید کرد و افزود: بهره برداری از ظرفیت های این دو بخش در شهرستان سنندج ضروری است.

در این جلسه در بخش اشتغال فراگیر تعداد۵۲۲ طرح با اشتغالزایی برای ۳۹۶۵ نفر و در بخش اشتغال پایدار روستایی ۴۴۰ طرح با اعتبار بالغ ۲۶ میلیارد تومان مصوب و به بانکهای عامل معرفی شده اند.

کد مطلب 4252394

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