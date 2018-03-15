اشتغال در دو بخش گردشگری و کشاورزی مهمترین ظرفیت سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با توجه به پتانسیلهای منطقه، اشتغالزایی در بخش های گردشگری و کشاورزی را با اهمیت تر و موفق تر دانست.

وی گفت: ما باید با تلاش مضاعف و سرعتی بیشتر برنامه ریزی و اقدام کنیم هر روز نسبت به روز قبل بیکار کمتری داشته باشیم.

فرماندار سنندج افزود: باید با به کارگیری بخش خصوصی و در کنار بانکهای عامل و با کمک به آنها سعی کنیم برای افراد متقاضی و علاقمند کار ایجاد کنیم تا بتوانند با داشتن درآمد کافی و کار مورد علاقه خود به اقتصاد خانواده، شهرستان و استان خود نیز کمک کنند.

زارعی با توجه به پتانسیل منطقه بار دیگر بر اشتغالزایی در بخش های کشاورزی و گردشگری تاکید کرد و افزود: بهره برداری از ظرفیت های این دو بخش در شهرستان سنندج ضروری است.

در این جلسه در بخش اشتغال فراگیر تعداد۵۲۲ طرح با اشتغالزایی برای ۳۹۶۵ نفر و در بخش اشتغال پایدار روستایی ۴۴۰ طرح با اعتبار بالغ ۲۶ میلیارد تومان مصوب و به بانکهای عامل معرفی شده اند.