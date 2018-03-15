کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۵۸ درشرایط سالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های مفتح، نخریسی، چمن، کریمی و سمزقند در وضعیت پاک برای قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه ویلا با شاخص ۹۵ در شرایط سالم گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کرین بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.