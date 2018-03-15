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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۷

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت:کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۵۸ درشرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های مفتح، نخریسی، چمن، کریمی و سمزقند در وضعیت پاک  برای قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه ویلا با شاخص ۹۵ در شرایط سالم گزارش شده است.

اسماعیلی گفت:  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کرین بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

کد مطلب 4252402

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