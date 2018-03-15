اقدام ویژه برای کاهش تصادفات در لرستان طی نوروز انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح پنجشنبه در مراسم آغاز طرح نوروزی لرستان با اشاره به حجم سفرهای نوروزی اظهار داشت: شاید اگر سفرها در طول سال توزیع می شد، منطقی تر و موثر تر بر روحیه و نشاط مردم و آثار گردشگری داخلی بود.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز حجم وسیعی از خانواده های ایرانی در جاده های کشور در تردد هستند، تصریح کرد: تامین امکانات این حجم از مسافران اعم از امکانات رفاهی، اقامتی، تنظیم بازار و امنیت جزو برنامه های اصلی دولت و نظام است؛ خوشبختانه تجربه انباشته شده ای در طول این سال ها در مدیریت سفرها وجود دارد و باید بتوانیم از تجارب گذشته استفاده کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه به ویژه مهم ترین موضوعی که در این ایام برای گردشگران مهم است موضوع تامین امنیت است که بخش اصلی آن به عهده نیروی انتظامی است، افزود: گردشگری در ایران باید با امنیت کامل انجام شود و امروز خوشبختانه چنین است و در هر نقطه ای از کشور مردم می توانند با خیال راحت سفر کنند.

خادمی با اشاره به اینکه به دلیل عدم پاسخگویی توان جاده ای و حمل و نقل ما و تقاضای بالای سفر در این روزها معمولا تعداد تصادفات و تعداد فوتی های ناشی از تصادفات بالا است و یکی از مهم ترین برنامه ها در سال های اخیر کاهش تصادفات در تعطیلات نوروزی است، ادامه داد: امسال باید تلاش کنیم ضمن فراهم کردن امکانات گردشگری داخلی؛ حواسمان باشد که در تامین امنیت این عزیزان به ویژه در بخش کاهش تصادفات و فوتی ها اقدام ویژه ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اعمال کنترل های لازم و ایجاد آشکارسازها در جاده ها و شناسایی جاهایی که در سال های قبل مشکل ایجاد کرده اند و کمک به کنترل تردد در آن ها به کاهش تصادفات منجر می شود، تصریح کرد: اگر تصادفی رخ داد حضور نیروهای امدادگر و سرعت عمل آن ها موثر است؛ لذا کاهش زمان رسیدن به نقطه تصادف و کمک به مجروحین احتمالی باید در دستور کار باشد.

استاندار لرستان یادآور شد: امیدواریم نوروز امسال برای کسانی که به لرستان می آیند خاطرات خوش تری به همراه داشته و به اقتصاد مردم ما هم کمک شود و گردشگران در کمال صحت و سلامتی سفر خود را انجام دهند و این استان را برای مسافرت های بعدی هم انتخاب کنند.