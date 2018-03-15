یورش تانکهای رژیم صهیونیستی به مواضع حماس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تانکهای نظامیان رژیم صهیونیستی بعد از وقوع چند انفجار ناشی از بمب های دستی در نزدیکی دیوار حائل میان اراضی اشغالی و نوار غزه چندین موضع وابسته به جنبش حماس را در این منطقه هدف خود قرار دادند.

توپخانه های رژیم صهیونیستی یک موضع وابسته به مقاومت فلسطین در شرق بیت حانون واقع در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند. نظامیان رژیم صهیونیستی هم چنین با شلیک چند خمپاره به سمت منطقه الطاقه واقع در شرق جبالیا موضع نیروهای مقاومت را هدف قرار دادند. رسانه های صهیونیستی نیز گزارش دادند که این حملات به دنبال انفجار یک بمب در مسیر نظامیان صهیونیست در شمال نوار غزه صورت گرفت.

از سوی دیگر نظامیان صهیونیست طی شب گذشته دست کم ۱۵ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.