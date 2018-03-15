تبیین شعار سال یکی از محورهای سخنرانی ها در آیین اعتکاف ملارد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر حیدری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد شهری و روستایی شهرستان ملارد خبر داد و اظهار داشت: سعی شده تا در اعتکاف سال ۹۷ بر کیفیت بخش محتوایی برنامه های این ایام تاکید شود.

وی افزود:اعتکاف یکی ازبهترین پدیده‌های معنوی است و جوانان بسیاری در این مراسم شرکت می‌کنند و هر ساله مراسم اعتکاف از نظر کمی و کیفی رو به شد و تعالی است.

حیدری تاکید کرد: در راستای اجرای مراسم اعتکاف از ظرفیت نیروی فرهنگی، مبلغ و روحانی در سطح مساجد شهری و روستایی استفاده خواهد شد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد تاکید کرد: اعتکاف آثار و فواید بسیاری دارد، آثار تربیتی و دینی آن معنی‌دار است و باید در نظر داشت که فرصت اعتکاف مثل برکات ماه مبارک رمضان است که باید برای ترویج آن تلاش کرد.

وی به مهمترین محور های برگزاری در اعتکاف سال ۹۷ اشاره کرد و بیان داشت: سبک زندگی اسلامی، حلقه‌های معرفت با موضوعات فکری و اخلاقی، حجاب و عفاف، مهدویت و بصیرت، امام شناسی، با قرآن در زلال اعتکاف و تبیین شعار سال از محورهای سخنرانی در آئین اعتکاف است.

حیدری در پایان یادآور شد: در شهرستان ملارد مساجد برگزار کننده اعتکاف ۱۳ مسجد ویژه متعکفین خواهر وبرادر از تاریخ ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ است.