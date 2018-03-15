شهرستان ایوان با ۶۴ اثر تاریخی و طبیعی به استقبال نوروز می رود

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان ایوان از جمله مناطق گردشگری استان است که با جاذبه های طبیعی و تاریخی آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.

ایوان سرزمین رنگ های چشم نواز از سفیدی برف تا سبزی کشت زاران از خروش کنگیر تا آرامش گل های بهاری است‌.

محمد نادری از گردشگران و مسافران شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از استان همدان به ایوان سفر کردم این شهرستان از آب و هوای بسیار خوب و طبیعت بکری برخوردار است .

شهرستان ایوان دشتی در دامنه کوههای بلند هم چون بانکول و مانشت که از دیرباز آن را جوی زر نامیدند.

۶۴ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی

اکبر چراغی مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ایوان با بیش از صدها اثر تاریخی که تعداد ۶۴ اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی افزود: آتشکده سیاهگل، طاق شیرین و فرهاد، گنبد جهانگیر، شهر تاریخی جوی زر، تپه نرگس و تپه زرنه از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهرستان می باشد.

چراغی اضافه کرد: در حوزه گردشگری نیز امامزاده سید عبدالله(ع)، منطقه توریستی و تفریحی روستای هدف گردشگری خران، اردوگاه توریستی و تفریحی خران، غار انفجاری، آبشار هفت قلو و سد کنگیر از آثار گردشگری شاخص شهرستان است.

شهرستان ایوان دیار فرهیختگان و ادب دوستان با طبیعت بکر و بی مانندش آماده استقبال از مهمانان نوروزی است‌.

آبشارهای هفت قلوی پلیه

یکی از این جاذبه های طبیعی ایوان، آبشارهای هفت قلوی پلیه است که همواره بسان هفت برادر افسانه ای دست در دست هم در برابر دیدگان گردشگران به هنرنمایی رقص آب می پردازند.

آبشارهای هفتگانه پلیه با ۲۵ متر عرض و هفت تا ۹ شیار ریزشگاه آب که تنها جلوه ای کوچک از زیبایی خاص این دیار است منطقه ای بکر و کمتر شناخته شده است که حتی بیشتر مردم استان ایلام هم از وجود این شاهکار طبیعی بی خبر و نا آگاه هستندآبشارهای هفتگانه پلیه با ۲۵ متر عرض و هفت تا ۹ شیار ریزشگاه آب که تنها جلوه ای کوچک از زیبایی خاص این دیار است منطقه ای بکر و کمتر شناخته شده است که حتی بیشتر مردم استان ایلام هم از وجود این شاهکار طبیعی بی خبر و نا آگاه هستند.

این آبشارهای هفت قلو که از جاذبه طبیعی شهرستان ایوان محسوب می شود با احداث زیرساخت های مورد نیاز گردشگران و مسافران از سوی مسوولان ذیربط یا بخش خصوصی قطعا در آینده به یکی از قطب های گردشگری این شهرستان تبدیل می شوند.

آبشار هفت قلوی پلیه که به واقع جلوه ای از طنازی طبیعت منطقه ایوان است از رودخانه گنگیر سرچشمه می گیرد و آب آن از این رودخانه تامین می شود.

همه بخش های هفتگانه این آبشار در فصول پر باران با ریزش آب به دریاچه پایین دست آبشار موجب شکل گیری نمایی زیبا در دامان طبیعت منطقه می شود و البته در زمان کاهش بارندگی ها تنها سه تا چهار ریزشگاه آب این آبشار طبیعی فعال است.

وجود باغ های میوه، پوشش گیاهی انبوه، درختان جنگلی و نوای دلنشین و طنین انداز آب آرامش مطبوعی به بازدیدکنندگان این میراث طبیعی می بخشد و همواره افراد طبیعت دوست زیادی را به سمت خود می خواند.

آتشکده سیاهگل ایوان

بنای آتشکده مربوط به دوره ساسانیان است که در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی روستای سرتنگ و در مسیر رودخانه خروشان کنگیر ایوان قرار دارد.این بنا یکی از سالم ترین آتشکده های دوران قبل از اسلام در استان است.این بنا روی چهار پایه ساخته شده و دارای گنبدی یک جداره است.

منطقه تاریخی طاق شیرین و فرهاد

مردم این دیار، منطقه قرارگیری طاق شیرین و فرهاد را با همین نام می شناسند؛ یعنی کوشک(تنگه کوشک) یا طاق شیرین و فرهاد که طبق روایات شفاهی آنها بنای طاق در موقع گذر شیرین و فرهاد از این منطقه جهت استراحت بنا شده است.

طبق نقل و قول های قدیم، فرهاد در کمتر از نیم روز برای آسایش شیرین این بنای تاریخی را ساخته است، به همین دلیل اکثر مردم محل بخصوص ریش سفیدان این بنا را با نام طاق شیرین می خوانند.

در واقع این اثر تاریخی به جا مانده از دوران ساسانیان؛ نماد عشق و دلدادگی و راوی فرهنگ و تمدن دیرین شهرستان ایوان است، این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.