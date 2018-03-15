شرایط سخت جستجودر ارتفاعات دنا/انتقال کوهنورد مصدوم به پایین

امیر امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هلی برن موفق نیرو به ارتفاعات و بکارگیری تجهیزات برای شب مانی، شب گذشته نیز ۱۲ نیروی جستجوگر در کمپ ایجاد شده در نزدیکی محل سقوط هواپیما حضور داشتند.

امیری با بیان اینکه شرایط برای شب مانی در ارتفاعات بسیار سخت و دشوار است، خاطرنشان کرد: همچنین خطر بهمن نیز در منطقه وجود دارد.

امیری از مصدومیت یکی از افراد اعزامی در قالب تیم کوهنوردی محلی به دلیل شرایط سخت آب و هوایی در ارتفاعات دنا خبر و بیان کرد: این مصدوم روز گذشته از طریق بالگرد به پایین منتقل شد و مورد مداوا قرار گرفت.

مسئول تیم های واکنش سریع سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: تا جایی که جان نجاتگران به خطر نیوفتد جستجوها ادامه خواهد داشت.

امیری از نامساعد شدن شرایط جوی از امشب تا روز یکشنبه خبر داد و بیان کرد: در راستای حفظ جان نیروها، تا غروب امروز نیروها به پایین منتقل می شوند.

وی با اشاره به نظارت بر روند عملیات جستجو، تصریح کرد: با همراهی مسئول فنی عملیات، پروازهایی بر منطقه هدف انجام دادیم و شرایط و فعالیت جستجو نیز مورد بررسی قرار گرفت.