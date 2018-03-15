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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

بعد از توافقات تسلیحاتی با آمریکا و ترکیه؛

قطر از ایتالیا ۲۸ بالگرد می‌خرد

قطر از ایتالیا ۲۸ بالگرد می‌خرد

قطر بعد از امضای توافقات تسلیحاتی با آمریکا و ترکیه اینبار یک قرارداد خرید ۲۸ بالگرد با ایتالیا را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس توافق امضا شده میان مسئولان قطری و ایتالیایی قرار است دوحه ۲۸ فروند هیلی کوپتر از نوع «NH۹۰» از شرکت ایتالیایی «لئوناردو» خریداری کند.

هم چنین توافقی در خصوص تجهیز این هلی کوپترها به موشک های دور برد میان دو طرف امضا شد. در مراسم امضای این توافق ها خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر و روبرتو پینوتی همتای ایتالیایی اش حضور داشتند.

مشوط فیصل الهاجری فرمانده دسته بالگردهای نیروی هوایی قطر اعلام کرد که قرارداد های امضای شده به نیروهای ما کمک می کند که بهترین و پیشرفته ترین ناوگان هوایی را داشته باشند.

مسئولان نظامی قطر پیشتر نیز قراردادهایی را با شرکت لاکهید مارتین آمریکا  و یک شرکت ترکیه ای با هدف تقویت توان دفاعی و رزمی نیروهای قطری امضا کرده بودند. هم چنین در جریان یک توافق با یک شرکت ترکیه ای قرار است یک پایگاه نظامی دریایی در شمال قطر احداث شود.

کد مطلب 4252452

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