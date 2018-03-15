رشد۱۰میلیونی تردد در جاده های کرمان/آمار تصادفات افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی فر پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه متاسفانه تصادفات و تلفات جاده ای خاص استان کرمان نیست و معضلی است که گریبانگیر جامعه ایرانی است، گفت: برابر آمار اعلامی از سازمان پزشکی قانونی کشور، در ۹ ماهه سالجاری در استان فارس ۸۶۱ نفر، در استان خراسان رضوی ۶۲۷ نفر، در استان اصفهان ۴۹۶ نفر، در شمال استان کرمان ۴۵۷ نفر و در جنوب استان کرمان ۲۱۵ نفر، فقط در جاده های برون شهری در اثر حوادث رانندگی جان باخته اند.

وی ادامه داد: در سایر استانهای کشور نیز تعداد قابل ملاحظه ای از هموطنان در حوادث جاده ای جان خود را از دست داده اند بنحوی که در ۹ ماهه در مجموع ۹ هزار و ۳۸۰ نفر در جاده ها و سه هزار و ۳۹۸ نفر در شهرها در سطح کشور در تصادفات کشته شده اند.

سردار بنی اسدی با اشاره به اینکه آمار مجروحان نیز چندین برابر فوت شدگان است، افزود: اینکه چرا در کشور و استان این همه تصادف رخ می دهد و این همه انسان کشته یا مجروح می شوند، به عوامل بسیار متعددی بستگی دارد که فقدان متولی واحد و مشخص برای ترافیک کشور، مشکلات ایمنی خودروها و جاده ها، مشکلات و نارسایی های قانون و مجریان قانون و ریشه های فرهنگی واجتماعی از مهمترین این عوامل است.

وی به تشریح مهمترین دلایل افزایش تصادفات و تلفات در جاده های استان کرمان در سالجاری در قیاس با سال قبل پرداخت و گفت: یکی از این عوامل افزایش ترددهای جاده ای است.

وی ادامه داد: برابر آمار اعلامی از سوی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان، در ۹ ماهه سالجاری حدود ۱۰ میلیون تردد وسایل نقلیه در جاده های استان بیشتر از سال قبل صورت گرفته است. بر اساس قانون ریاضی احتمالات، به نسبت افزایش ترددها، احتمال وقوع تصادفات نیز بیشتر می شود.

سردار بنی اسدی فر عدم نصب دوربین های کنترل سرعت ثابت در جاده های استان کرمان همزمان با سایر استانها، افزایش قابل ملاحظه ترددها و تحرکات خودروهای حامل اتباع بیگانه غیرمجاز را از دیگر دلایل افزایش تصادفات و تلفات در جاده های استان کرمان ذکر کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: نظر به اینکه اقدامات پلیس راه در زمینه برخورد با متخلفان، آموزش و کارهای فرهنگی و در سایر زمینه ها منجمله پیگیری اصلاح نواقص جاده ای، نسبت به سال قبل افزایش یافته و به نظر می رسد سایر سازمانهای دخیل و تاثیر گذار نظیر راهداری، راه وشهرسازی، اورژانس وهلال احمر نیز کمتر از سال قبل کار و تلاش نداشته اند بنابراین تغییر روحیات، احوالات و رفتار کاربران ترافیک به ویژه رانندگان نیز قطعاً در افزایش حوادث مؤثر بوده است که بررسی این موضوع به مطالعه ای عمیق آنهم توسط کارشناسان فن نظیر جامعه شناسان و روانشاسان نیاز دارد.

وی گفت: متاسفانه در سال های گذشته اقدامات زیر بنایی و ماندگار چندانی برای بهبود وضعیت ایمنی جاده های استان توسط محترم سازمانهای متولی نظیر پلیس راه و راهداری صورت نگرفته است.

سردار بنی اسدی فر در خصوص نقش انسان، جاده، وسیله نقلیه و علائم راهنمایی در تصادفات بیان کرد: در بسیاری از حوادث رانندگی عوامل انسانی، جاده، وسیله نقلیه و شرایط محیطی به صورت توامان نقش و تاثیر دارند؛ بنابراین در بسیاری از موارد نمی توان به صورت دقیق سهم هر کدام از عوامل را مشخص و تفکیک کرد لیکن به جهت آنکه عواملی نظیر وسیله نقلیه و جاده در اختیار عامل انسانی هستند، معمولاً عامل انسانی به عنوان عامل اصلی تصادفات شناخته می شود.

وی عنوان کرد: حدوداً سهم ۷۰ درصدی به آن نسبت داده می شود. به عبارت ساده تر می توان گفت که حتی با وجود جاده نامناسب و وسیله نقلیه ای که احیاناً استانداردهای ایمنی را در حد مطلوب دارا نیستند ودر شرایط محیطی نامناسب هم، چنانچه عامل انسانی با دقت واحتیاط رانندگی کنند امکان پیشگیری از حادثه رانندگی وجود دارد بنابراین نقش عامل انسانی کلیدی ست.