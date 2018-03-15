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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

اتحادیه اروپا افشا کرد: ۳ سال محرمانه با پیونگ‎یانگ مذاکره کردیم

اتحادیه اروپا افشا کرد: ۳ سال محرمانه با پیونگ‎یانگ مذاکره کردیم

هیأتی متشکل از اعضای پارلمان اروپا طی ۳ سال گذشته، با هدف مجاب کردن کره شمالی به رها کردن برنامه هسته‌ای خود، مذاکراتی پنهانی با این کشور داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا مورنینگ پست، یک هیئت‌ وابسته به پارلمان اروپا اعلام کرد که در ۳ سال گذشته، عهده‌دار ماموریتی محرمانه برای مذاکره با کره شمالی در راستای متقاعد کردن این کشور به پایان برنامه ‌هسته‌ای خود بوده است.

این گروه به ریاست «نیرج دیوا» عضو انگلیسی پارلمان اروپا، در این بازه زمانی ۱۴ بار با مقامات عالیرتبه کره شمالی از جمله وزاری این کشور، دیدار داشته حال‌آنکه قرار است به زودی دیداری هم در بروکسل- مقر اتحادیه اروپا- صورت بگیرد.

خبر مذاکرات محرمانه هیأت اروپایی با نمایندگان پیونگ‌یانگ، درحالی منتشر می‌شود که یک هفته پیش «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، در اقدامی غیره‌منتظره برای دیدار با یکدیگر به تفاهم رسیدند.

گفتنی است هیأت اروپایی در راستای انجام مأموریت محرمانه خود، دیدارهایی نیز با مقامات آمریکایی، چینی و کره جنوبی داشته است.

به گفته دیوا، اکثر دیدارها با مقامات کره شمالی در بروکسل انجام شده و جزئی از روند اعتمادسازی بوده است.

کد مطلب 4252456
مریم خرمایی

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