آمادگی دستگاه های امدادی و خدماتی گلستان در ایام نوروز ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی صبح پنجشنبه در رزمایش بزرگ ترافیکی استان گلستان ویژه نوروز ۹۷ اظهار کرد: تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های ستاد سفرهای نوروزی گلستان در راستای ایجاد یک سفر امن و آرام برای مسافران بوده است.

طهماسبی افزود: در همین راستا از تمامی ظرفیت دستگاه های امدادی و خدمات رسانی بهره گرفته شده و این نهادها با آمادگی و هوشیاری کامل در ایام نوروز انجام وظیفه خواهند کرد.

به گفته وی، هراندازه تلاش در راستای کاهش تلفات و سوانح صورت بگیرد، زمینه ساز برداشتن گام های بلند به سمت کاهش آسیب های اجتماعی خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با تقدیر از تلاش های نیروهای امدادی و خدماتی استان، بیان کرد: بسیاری از مردم چه در سطح کشور و چه در سطح استان نقش آفرینی های زحمتکشان امدادرسان را مشاهده نمی کنند اما باید بدانیم که تمام نظم و انضباط موجود در نقاط استان مدیون تلاش های نیروهای امدادی و خدمات رسان است.