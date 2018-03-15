به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد امید دوندار جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و امیر سرتیپ محمد احدی، معاون وزیر دفاع دیدار و گفتگو کردند.

درجریان این دیدار که در محل ستاد مشترک ارتش ترکیه صورت گرفت، امیر سرتیپ دوم محمد احدی معاون وزیر دفاع و ارتشبد امید دوندار جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه بر تقویت و توسعه همکاری های دفاعی فی مابین و حفظ تمایت ارضی و احترام به حاکمیت ملی کشورها در منطقه تأکید کردند.

در این دیدار طرفین ضمن گفتگو پیرامون همکاری های دو جانبه و تحولات منطقه ای، همکاری های دفاعی و نظامی میان دو کشور را موجب تقویت مناسبات دو جانبه و در راستای حفظ ثبات، صلح و امنیت در منطقه ارزیابی کردند.

معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که بنا به دعوت شوای آلپای معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ترکیه به آنکارا سفر کرده است، با معاون وزیر دفاع ترکیه ملاقات و پیرامون موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار سرتیپ دوم محمد احدی دعوتنامه امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران را به نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه برای سفر رسمی به تهران تسلیم وی کرد.

در این سفر همچنین معاون وزیر دفاع و هیأت همراه با معاون و مستشاری صنایع دفاعی جمهوری ترکیه دیدار و از صنایع دفاعی این کشور بازدید کردند.