شهاب الدین بیمقدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروانه‌های نظام صنفی کشاورزی در چارچوب قانون صادرشده جهاد کشاورزی موظف به قبول آن‌ها است.

بی‌مقدار بر ضرورت تعامل جهاد کشاورزی با دارندگان پروانه‌های نظام صنفی تأکید نمود و گفت: برای حمایت از تولید و اشتغال باید تعامل مطلوبی بین دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی مردم‌نهاد حاکم شود.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه تخصصی استانداری در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی دارندگان پروانه فعالیت از نظام صنفی در محدوده روستاها افزود: در جلسه کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری استان، مقرر شد جهاد کشاورزی پروانه‌ها و مجوزهای صادره از طرف نظام صنفی کشاورزی در محدوده روستاها را به رسمیت بشناسد، تا متقاضیان بتوانند از تسهیلات اشتغال‌زایی برخوردار شوند و جهاد کشاورزی موظف به اجرای این مصوبه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکل‌های صنفی باید موردحمایت قرار گیرند و نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان یک تشکل مردم‌نهاد نقش بسزایی در اشتغال و تولید دارد بنابراین نظام صنفی کشاورزی موردحمایت جدی دستگاه‌های اجرایی شود تا امور کشاورزان به دست نهادهای مربوط به خودشان انجام گیرد.

وی با تأکید برافزایش بهره‌وری بخش کشاورزی با استفاده از تسهیلات روستایی افزود: در بررسی طرح‌های ارائه‌شده، طرح‌های دارای بهره‌وری بالا و همچنین صنایع تبدیلی کشاورزی بیشتر موردتوجه و حمایت قرار گیرند.