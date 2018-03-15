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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

کنفرانس بین‌المللی امانوئل کانت برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی امانوئل کانت برگزار می‌شود

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی امانوئل کانت در روزهای ۳۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی امانوئل کانت در روزهای ۳۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل این موارد است:
      امانوئل کانت
     مفهوم گرایی کانتی
     بحران روشنفکری
     انقلاب کوپرنیک در فلسفه
     ایده آلیسم متعالی
     قیاس و استنباط متعالی
     خودآگاهی
     هستی و قضاوت
     قانونگذار طبیعت
     اخلاق و آزادی
     استقلال نظری و عملی
     آزادی
     واقعیت، دلیل و برهان
     ضرورت و قطعیت
     وحدت طبیعت و آزادی
     انتقادهای کانت از سودگرایی

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان ۱۵ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICIK?step=۲ در این کنفرانس مشارکت کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICIK مراجعه گردد.

کد مطلب 4252471
مهرنوش محمدزاده

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