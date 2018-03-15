به گزارش خبرگزاری مهر؛ بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی امانوئل کانت در روزهای ۳۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در استانبول، ترکیه برگزار میشود.
محور کلی موضوعات شامل این موارد است:
امانوئل کانت
مفهوم گرایی کانتی
بحران روشنفکری
انقلاب کوپرنیک در فلسفه
ایده آلیسم متعالی
قیاس و استنباط متعالی
خودآگاهی
هستی و قضاوت
قانونگذار طبیعت
اخلاق و آزادی
استقلال نظری و عملی
آزادی
واقعیت، دلیل و برهان
ضرورت و قطعیت
وحدت طبیعت و آزادی
انتقادهای کانت از سودگرایی
بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت میشود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان ۱۵ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICIK?step=۲ در این کنفرانس مشارکت کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICIK مراجعه گردد.
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