به گزارش خبرگزاری مهر؛ بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی امانوئل کانت در روزهای ۳۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.



محور کلی موضوعات شامل این موارد است:

امانوئل کانت

مفهوم گرایی کانتی

بحران روشنفکری

انقلاب کوپرنیک در فلسفه

ایده آلیسم متعالی

قیاس و استنباط متعالی

خودآگاهی

هستی و قضاوت

قانونگذار طبیعت

اخلاق و آزادی

استقلال نظری و عملی

آزادی

واقعیت، دلیل و برهان

ضرورت و قطعیت

وحدت طبیعت و آزادی

انتقادهای کانت از سودگرایی

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان ۱۵ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICIK?step=۲ در این کنفرانس مشارکت کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICIK مراجعه گردد.