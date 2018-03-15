به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: وظیفه اصلی دولت تسهیلگری توسعه است؛ اما تابحال فکر میکردیم عامل توسعه است که نتیجه این فکر نادرست منجر به ایجاد نارضایتی و پدیده مهاجرت شده است.
وی افزود: در هر حال هدف، توسعه شهرستان است؛ توسعه هم یک اتفاق درونزا بوده و ظرفیتهایی که آب و خاک این شهرستان دارد به تنهایی برای توسعه کافی هستند؛ البته شاید لازم باشد از بیرون نیز یکسری سرمایه، تکنولوژی و یا متخصص بیاریم؛ در برخی جاها هم لازم است نهادسازی کنیم و رفتارها و نحوه مدیرت تغییر یابد.
بهبودی تصریح کرد: وظیفه اصلی دولت تسهیلگری و بسترسازی توسعه است؛ در حالی که تابحال فکر میکردیم دولت عامل توسعه است؛ در نتیجه یک سری از توقعات را خود ما ایجاد کردهایم و از آنجایی که نتوانستیم این توقعات را برآورده کنیم نارضایتی ایجاد شده که نتیجه آن مهاجرت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی در عین حال خاطرنشان کرد: در برخی شاخصها مانند مکانیزاسیون کشاورزی وضعیت شهرستان خوب است.
این اقتصاددان متذکر شد: همه احساس میکنیم که نتیجه مطلوب حاصل نشده، پس باید رویکردهای خود را تغییر دهیم. مثلا عزیزان سپاه در راهاندازی صندوقهای مشاغل خرد روستایی باید جدی باشند چرا که این صندوقها و تضمینهای زنجیرهای آنها که یک تجربه موفق در دنیا و کشور به شمار میرود و میتواند آثار بسیار مطلوبی داشته باشد.
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