کم حادثه ترین چهارشنبه سوری سال های اخیر را در گلستان تجربه کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح پنجشنبه در رزمایش بزرگ ترافیکی استان گلستان ویژه نوروز ۹۷ ابتدا به آئین چهارشنبه سوری اخیر در گلستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با درایت و شعور بالای مردم و همکاری دستگاه های فرهنگی و با وجود تمام فضاسازی ها در فضاهای مجازی و حقیقی، امسال کم حادثه ترین چهارشنبه سوری سال های خدمتی بنده در گلستان رقم خورد.

جاویدان افزود: مردم خوب استان با درک صحیح از شرایط، سنت چهارشنبه سوری را در شب های گذشته اجرا کردند و از همه آنها و همچنین نهادهای اطلاع رسانی تشکر می کنم.

وی به رزمایش ترافیکی ویژه ایام نوروز اشاره و اظهار کرد: طرح نوروزی یکی از برنامه های ویژه نظام است که دستگاه ها و نهادها به تناسب وظایفی که دارند در آن سهیم هستند.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح در ایام نوروز، شعار ما که «خادم مردم هستیم» را در عمل نشان می دهد و رسالت ما ایجاد یک شرایط مطلوب برای مردم است تا بدون دغدغه به مسافرت خود بپردازند.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه سفرهای نوروزی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: همه ما دستگاه های مسئول وظیفه داریم به درستی به وظایف خود عمل کنیم و خدمت صادقانه و تسریع در انجام امور را در دستور کار قرار بدهیم.

جاویدان با ابراز رضایت نسبی از اقدامات ترافیکی استان بیان کرد: در استان اقدامات خوبی در حوزه های درون شهری و برون شهری انجام شده اما کافی نیست و با استانداردهای روز دنیا فاصله بسیاری داریم.

وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن بسترهای ترافیکی و افزایش نظارت پلیس در صورت کمک و همکاری مردم، امسال شاهد کاهش تصادفات و تلفات جانی در جاده های استان گلستان باشیم.