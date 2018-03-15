به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی کریمی" گفت: مجرمین به تازگی با طراحی و انتشار برنامه های جعلی با عنوانی چون ماهواره جیبی و نرم افزار صیغه یاب در شبکه های اجتماعی و فریب کاربران با تبلیغات های چشم گیر به اطلاعات حساب بانکی قربانیان دسترسی و از آن برداشت انجام می دهند.

وی اظهارداشت: کاربران فضای مجازی با احساس اینکه هر اپلیکیشنی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشاهده می کنند سالم و کاربردی است، دست به دانلود آن‌ها زده و سپس به درگاه بانکی جهت خرید برنامه ارجاع داده می شوند که این صفحات جعلی بوده که در اصطلاح به آن فیشینگ می‌گویند.

این مقام انتظامی توضیح داد: فیشینگ به معنای ساخت سایتی کاملاً مشابه با سایت بانک با ظاهری کاملاً یکسان است و اگر افراد قربانی از طریق لینکهایی به اشتباه به چنین سایتهایی هدایت شوند، ممکن است در نگاه اول تصور کنند که وارد سایت درست شده و اطلاعات کارت خود را وارد کنند. اما در واقع وارد کردن اطلاعات کارتهای بانکی در چنین سایتهایی مساوی با تقدیم اطلاعات به مجرمین است.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه برنامه هایی که با اطلاعات محرمانه از جمله شماره حساب های بانکی و یا رمز های عبور سروکار دارند را از منابع معتبر و رسمی دانلود کنید توصیه کرد: سایت هایی که با امور مالی یا اطلاعات حساس افراد سرکار دارند از پروتکل SSL استفاده می نمایند و مشخصه ان این است که در کنار آدرس سایت، عبارت https:// ذکر شده باشد.

وی افزود: وجود علامت قفل مانند، در کنار صفحات آدرس اینترنتی را هم در تشخیص اعتبار سایت اینترنتی، از دیگر موارد تشخیص صفحات جعلی عنوان کرد. کد امنیتی در سایت های فیشینگ ثابت است اما در سایت اصلی با بارگذاری مجدد صفحه یا دکمه کنار ان تغییر می کند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تاکید کرد: هرگز لینک های موجود در چت روم ها و ایمیل ها را باز نکنید مگر از فرستنده آن مطمئن شوید.

سرهنگ کریمی گفت: از هموطنان عزیز درخواست داریم در صورت مواجه و یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش تماس با ما و یا شماره تلفن هفت رقمی ۲۱۸۸۱۹۰ با ما در میان بگذارند.

دستگیری عامل تیر اندازی در کمتر از ۲۴ ساعت

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه گفت: فردی که در یکی از محلات کرمانشاه اقدام به تیراندازی کرده بود در کمتر ار ۲۴ ساعت دستگیر شد.

سرهنگ "محمد رستمی" در این رابطه گفت: بر اساس اعلام مرکز فوریت های پلیسی، فردی روز گذشته در یکی از محلات حاشیه ای کرمانشاه اقدام به تیر اندازی کرد و از محل متواری شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دستگیری عامل تیراندازی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت در کمتر از ۲۴ ساعت متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با بیان اینکه اختلافات شخصی دلیل بروز این تیر اندازی بوده است، گفت: از محل اختفای متهم یک قبضه سلاح گرم و فشنگ های مربوطه کشف شده است.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه این تیراندازی خسارت جانی به همراه نداشت، ادامه داد: متهم به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: پلیس به عنوان ضامن امنیت در جامعه به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که عده ای هنجاز شکن نظم و امنیت عمومی را خدشه دار کنند.

دستگیری سارق حرفه ای قطعات خودرو با ۱۸ فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای قطعات خودرو و کشف ۱۸ فقره از این نوع سرقت خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مشخص شد که متهم اخیرا به جرم دیگری دستگیر و در زندان به سر می برد، از این رو با هماهنگی مقام قضائی متهم به در اختیار دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با انجام تحقیقات فنی و علمی متهم در نهایت لب به اعتراف گشود و به ۱۸ فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

سرهنگ امیری با بیان اینکه در این رابطه ۲ مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند، گفت: با راهنمایی متهم محل های سرقت بازسازی مالباختگان شناسایی شدند.

همیاران پلیس نقش موثری در کاهش سوانح رانندگی دارند

رئیس پلیس راهور استان گفت: همیاران پلیس با توجه به تاثیری که خانواده های خود دارند، نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی خواهند داشت.

سرهنگ فضل الله شیری اظهارداشت: طرح همیار پلیس با توجه به تاثیر بالایی که سخنان فرزندان بر روی والدین دارد، می تواند اثر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه خانواده و مدرسه ۲ نهاد اثر گذار در جامعه هستند، گفت: حوزه فعالیت همیاران پلیس، داخل وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درون شهری و برون شهری است.

رئیس پلیس راهور گفت: طرح همیار پلیس با هدف حضور یک فرد پلیس در هر خانواده، تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، نهادینه کردن قانون‌پذیری برای نسل آینده و بهبود فرهنگ رانندگی دنبال می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به افزایش سفرهای نوروزی از همیاران پلیس خواست که در صورت انجام تخلفاتی نظیر نبستن کمربند ایمنی، مکالمه با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن در زمان‌رانندگی و سبقت و سرعت غیر مجاز مودبانه تذکر بدهند.

کشف بیش از ۱۹ هزار مواد محترقه در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف ۱۹ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ "همتعلی شکری" اظهارداشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد محترقه، در بازدید از سه واحد صنفی سطح شهر هرسین ۱۹ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

وی افزود: پرونده قضایی برای این واحد های متخلف تشکیل و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

این مقام انتظامی توصیه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال مراقبت و نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشید تا از وقوع حوادث تلخ جلوگیری شود.

دستگیری عوامل نزاع دسته جمعی خیابان ابوذر

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: افرادی که در خیابان ابوذر اقدام به نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی کرده بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ "حسین براری" افزود: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع دسته جمعی در خیابان ابوذر بلافاصله اکیپی از ماموران کلانتری ۱۷ بعثت جهت برسی موضوع به محل عزیمت کردند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در صحنه مشخص شد که پنج نفر به دلیل اختلافات خانوادگی با یکدیگر درگیر شده و اقدام به ضرب و جرح کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه این درگیری پس از حضور ماموران خاتمه پیدا کرد، گفت: تمامی عاملان نزاع دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ براری در پایان تاکید کرد: وقوع چنین نزاع هایی مصداق بارز اخلال در نظم عمومی است از این رو نیروی انتظامی با شدت با عاملان آن برخورد خواهد کرد.

دشمنان به دنبال تنزل جایگاه زن در جامعه هستند

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه گفت: دشمنان از راه های مختلف به دنبال تنزل جایگاه زن در جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در مراسم ویژه کارکنان عقیدتی سیاسی که در تالار بعثت برگزار شد، اظهارداشت: دشمنان با استفاده از نفوذ از طریق فضای مجازی و ماهواره دشمن قصد دارند جایگاه زنان را پائین آورند.

وی افزود: ما که به دین مبین اسلام پناه ورو آورده ایم باید بدانیم که حجاب یک امر ضروری است وباید مسائل دینی راجدّی بگیریم.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه عنوان کرد: در غرب زنان در راستای منافع شخصی به عنوان ابزار استفاده می شوند در صورتی که دین اسلام نگاه کریمانه ای به زن دارد.

حسینی افزود: برخلاف زمان جاهلیت که زنان را زنده به گور می کردند، داشتن فرزند دختر به عنوان یک نعمت الهی در راستای آموزه های دینی ما تطبیق داده شده است.