آغاز مجدد پروازهای عتبات از فرودگاه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلامی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروازها به دلیل اعمال عوارض گمرکی و فرودگاهی نامتعارف در فرودگاه نجف بر سرراه شرکت های هواپیمایی قرار گرفته بود که به طور موقت به مدت چهار ماه متوقف شده و مجدد برقرار شد.

وی افزود: پروازهای عتبات پنج شنبه هر هفته توسط هواپیمای ایرباس ۳۲۰ شرکت هواپیمایی آتا ساعت ۱۶:۳۰ از فرودگاه نجف انجام، ساعت ۱۹:۳۰ وارد فرودگاه بیرجند شده و ساعت ۲۰:۳۰ بیرجند را به مقصد بغداد ترک خواهد کرد.

مدیر کل فردوگاه های خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نخستین کاروان امروز به عتبات مشرف خواهند شد، تصریح کرد: طبق اعلام شرکت هواپیمایی یاد شده پروازهای عتبات هفته ای یک پرواز تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ ادامه خواهند داشت.

سلامی بر ضرورت وجود نگاه ویژه به توسعه حمل و نقل هوایی تاکید و تصریح کرد: باید همه مواردی که یک فرودگاه نیاز دارد تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: باید به توسعه فرودگاه و صنعت حمل و نقل هوایی نگاه ویژه‌ای شود چراکه حضور سرمایه گذاران، فعالان بخش خصوصی، مقامات و مسئولان سیاسی، فرهنگی و غیره تنها در صورت وجود زیرساخت‌های لازم در این حوزه میسر خواهد بود.

مدیر کل فردوگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های لازم در بحث توسعه، حمل و نقل بوده که با توجه به موقعیت قرارگیری استان خراسان جنوبی، اهمیت حمل و نقل هوایی به صورت ویژه نمایان می‌شود.