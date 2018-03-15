هیچ قانونی برای استقرار عابربانک ها در معابر وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ علیرضا جمشیدی ضمن اشاره به سرقت اخیر ازیک دستگاه عابربانک گفت: برای تاسیس یک شعبه ضوابطی وجود دارد که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده است و بانک ها بدون رعایت آن اجازه تاسیس هیچ شعبه ای را ندارند. اما برای استقرار دستگاه های عابر بانک هیچگونه ضابطه ای وجود ندارد و بانک ها صرفا با رایزنی با مدیران و مالکین ساختمان ها ، مکان های تجاری ، فرودگاه ها و غیره اجازه قرار دادن دستگاه های عابر بانک را بدست می آورند.



وی گفت: شیوه کار سارقان دستگاه های عابر بانک اخیراً عوض شده است ، قبلاً این سارقان با چسباندن چسب به درب محل ورود دستگاه های عابر بانک اقدام به سرقت کارتهای مشتریان می کردند اما حالا که مردم در مورد این شیوه کار سارقان آگاه شده اند آنها اقدام به سرقت از خودعابر بانک ها می کنند و درموردی هم که چند وقت پیش در استان قزوین اتفاق افتاد سارقان خود دستگاه عابربانک را به سرقت بردند.



جمشیدی افزود: برای جلوگیری از وقوع این اتفاق پلیس پیشگیری ناجا مدت ها است که در حال رایزنی با بانک ها و بانک مرکزی است تا با تدوین دستورالعملی لازم الاجرا بانک ها موظف به تامین امنیت دستگاه های عابر بانک خود کنند که البته هنوز به نتیجه نرسیده است ولی به محض نهایی شدن اجرا خواهد شد.