نگین سبز استان بوشهر آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم صمصامی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری آبپخش اظهار داشت: لازمه پیشرفت و توسعه هر شهر، هماهنگی و تعامل ادارات و نهادهای آن شهر و مشارکت همه جانبه شهروندان است.

وی افزود: هر جا ادارات با هم تعامل داشته و مشارکت مردمی هم بوده، پیشرفت و تعالی آن مکان بیشتر به چشم آمده است.

شهردار آبپخش بیان داشت: خوشبختانه ادارات و نهادهای آبپخش تعامل خوبی با هم دارند و تنها هدفشان خدمت رسانی به مردم است.

صمصامی تصریح کرد: از بدو تصدی شهرداری آبپخش، تلاش کرده‌ام با دستگاه‌های اجرایی بخش و شهر هماهنگ باشم و تا آنجا که ممکن بوده با آنها تعامل داشته‌ام.

شهردار آبپخش خاطرنشان کرد: شهرداری آبپخش را با وضعیت نابسامانی تحویل گرفتم و مشکلات فراوانی وجود داشت اما با خودم عهد کردم آنچه در توان دارم برای اعتلای شهر زیبای آبپخش بگذارم و در این مدت با همراهی شهروندان و تلاش‌های پرسنل خدوم شهرداری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

صمصامی ابراز داشت: زیرسازی و آسفالت معابر، نوسازی و توسعه مبلمان شهری، توجه به سنت‌های بومی و محلی، بهسازی ورودی های شهر از جمله کارهایی بوده که در این سه ماهه انجام شده است.

وی تصریح کرد: شهرداری آبپخش به حمایت مسئولان استان و شهرستان نیاز دارد و امیدوارم با توجه به وضعیت و موقعیت شهر آبپخش، اهتمام به این شهر بیشتر شود.

شهردار آبپخش از اجرای برنامه‌های متنوع در ایام نوروز خبر داد و ابراز داشت: انشاءالله در ایام نوروز، برنامه های شاد و مفرحی برای شهروندان عزیز و مهمانان نوروزی تدارک دیده شده و مجموعه شهرداری برای استقبال از مهمانان نوروزی آمادگی کامل دارند.

وی افزود: شهر آبپخش با نخلستان‌های سربه فلک کشیده به نگین سبز استان بوشهر معروف است و از هموطنان عزیز دعوت می کنم به شهر زیبای آبپخش، شهر آب و نخل و خرما تشریف بیاورند و از طبیعت زیبای شهر ما لذت ببرند.