۲۰۰۰ نفر از بسیجیان شهرستان عسلویه به راهیان نور می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسن زاده تصریح کرد: بیش از دو هزار نفر از بسیجیان شیعه و سنی از شهرستان عسلویه به راهیان نور مناطق جنوب اعزام می شوند.

حسن زاده اظهار کرد: اردوی راهیان نور راهی برای مقابله با هجمه دشمن و جنگ نرم و دشمن بارها با جنگ سخت درصدد صدمه زدن به انقلاب و نظام بوده و امروز به این نتیجه رسید که جنگ سخت نه تنها شکست‌های پی‌درپی را برایش به همراه داشته و اتحاد جامعه را محکم تر از قبل کرده است پس امروزه از راه جنگ نرم وارد عمل شده است.

وی به نقش شهدا اشاره کرد و گفت: مقابله با دشمن در جامعه ضروری است و برای مقابله با دشمن بصیرت افزایی و هوشیاری در جامعه یکی از الزامات است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: الگوگیری از شهدا راهی برای نقش بر آب کردن برنامه‌های دشمن است و اردوی راهیان نور راهی برای معرفی شهدا و ازخودگذشتگی آنان است.

وی بیان کرد: اردوهای راهیان نور به صورت پنج روزه برگزار می‌شود و بسیجیان شرکت کننده از مناطق عملیاتی همچون هویزه، طلائیه، دهلاویه، اروند رود و شلمچه بازدید می‌کنند.