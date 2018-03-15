به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، علی قادری اظهار داشت: شاخص‌ترین عملیاتی که بر اساس رویکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در راستای مقابله با بیابان‌زایی و تثبیت ماسه‌های روان انجام می‌گیرد، مالچ‌پاشی است.

وی با توجه به اینکه منشأ داخلی ۲۵ درصد گرد و غبار کشور تالاب جازموریان است، بیان داشت: ۲۰۰ هزار هکتار از ۶۵۴ هزار هکتار سطح عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان رودبار جنوب در حوزه بخش بیابان و بیش از ۱۰۰ هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی است.

قادری با اشاره به اینکه پروژه تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از عملیات مالچ‌پاشی توأم با نهال‌کاری در سطح ۴۴۰ هکتار از عرصه‌های بیابانی این شهرستان تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد، تصریح کرد: هزینه این پروژه ۷۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: تاکنون اجرای یک‌هزار و ۱۸۰ هکتار عملیات نهال‌کاری، احداث ۷۰۰ کیلومتر بادشکن زنده اطراف مزارع، دو هزار هکتار مدیریت هرزآب، توانمندسازی ۱۶ روستا از مجموع محدوده‌ای به وسعت ۵۶ هزار هکتار و همچنین تولید دو میلیون اصله نهال گونه‌های جنگلی مناسب با اقلیم منطقه در راستای مقابله با بیابان‌زایی در شهرستان رودبار انجام شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ادامه داد: از سال گذشته عملیات مالچ‌پاشی در سطح حدود یک‌هزار هکتار منطقه جنوب کرمان در حال انجام است که در فاز اول در شهرستان‌های رودبار و قلعه‌گنج اجرایی می‌شود، البته برای انجام این کار نیازمند همکاری بیشتر مردم و مسئولان هستیم.

قادری مالچ‌پاشی را بدون شک یکی از مؤثرترین روش‌های بیابان‌زدایی ذکر و اضافه کرد: سال‌ها است که تجربه بسیار مثبت آن به‌طور عینی در مناطق مشاهده شده است و آثار کیفی آن نیز در ایجاد مجموعه عوامل زنده اعم از پوشش گیاهی و تولیدات بیولوژیکی انکارناپذیر است.

وی اظهار داشت: استفاده بهینه از منابع آب و خاک در راستای افزایش راندمان تولید و ارتقا سطح اقتصادی و معیشتی مردم، پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، مشارکت مردم در احیا عرصه‌های منابع طبیعی و ... از جمله اهداف اجرای عملیات مالچ‌پاشی است.