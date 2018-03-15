۲۰ پروژه شهری با ۲۴۷ میلیارد تومان در قزوین افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز مراسم بهره‌برداری و کلنگ‌زنی ۲۰ پروژه شهری با اعتباری بالغ بر ۲۴۷ میلیارد ریال روز پنجشنبه به مناسبت روز شهردار با حضور جمعی از مسئولان در بوستان امام علی (ع) برگزار شد

در این آئین پروژه بوستان صنوبر با اعتبار ۵میلیارد ریال، پروژه بوستان بهشتی «باغ نشاط» با اعتبار ۴ میلیارد ریال، پروژه هدایت آب‌های سطحی با اعتبار ۱۰میلیارد ریال، پروژه دیوارسازی رودخانه دلیچای با اعتبار ۴ میلیارد ریال، پروژه فرهنگسرای رز با اعتبار ۱۳میلیارد ریال و پروژه دیوار سنگی رودخانه یالیان «هفت‌سنگان» با اعتبار ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال از پروژه‌های منطقه یک شهرداری قزوین است که مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پروژه بوستان امام علی(ع) با اعتبار ۱۶میلیارد ریال، پروژه سرویس بهداشتی بوستان شقایق با اعتبار ۷۰۰میلیون ریال و پروژه بوستان جیبی و سرویس بهداشتی با اعتبار ۲میلیارد و۷۰۰میلیون ریال از پروژه‌های منطقه دو شهرداری قزوین است که مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کلنگ پروژه مرحله دوم بوستان امام علی(ع) با اعتبار ۲۰میلیارد ریال و احداث پروژه سرای محله با اعتبار ۱۰میلیارد ریال در منطقه دو شهرداری قزوین به زمین زده شد.

پروژه جاده سلامت با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و افتتاح بلوار شرق ملاصدرا با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در منطقه سه شهرداری قزوین به بهره‌برداری رسید.

به مناسبت روز شهردار حجرات خانوادگی در آرامستان‌‌های شهر قزوین با اعتبار ۲ میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال از سوی سازمان آرامستان های شهرداری قزوین، خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس مدرن اسکانیا با اعتبار ۵۲ میلیارد ریال از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین و خرید ۱۵۶ عدد لباس مخصوص آتش نشانی با اعتبار ۱۱میلیارد ریال از سوی سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین به بهره‌برداری رسید.

تجهیز، ایمن سازی و نوسازی بیش از ۲۰ بازیگاه کودک با اعتبار ۵ میلیارد ریال از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین، پارک آموزش ترافیک با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین و پیست‌اسکی آلپاین کامان و زرشک با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال از سوی موسسه رفاهی و تفریحی کاسپین به بهره‌برداری رسید.

همچنین به مناسبت روز شهردار کلنگ پروژه جایگاه‌های پمپ‌ بنزین تک سو با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال به زمین زده شد.

سطل‌های زباله زیرزمینی هوشمند شهری طراحی‌شده توسط نخبگان استان، با اعتبار ٢۵٠ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید