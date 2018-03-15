شناسایی ۳۴ نقطه ممنوع سد معبر و معرفی نقاط جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولقاسم چیذری، با اشاره به اینکه مسئول ساماندهی دستفروشان سطح شهر، مناطق شهرداری هستند، اظهار کرد: نقاط ممنوع بساط گستری با هماهنگی یگان حفاظت شهرداری تهران و تقسیم آن در دو سطح اجرایی و ۳۴ نقطه حاد شناسایی شده است.

وی افزود: سطح یک شامل مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۸ است که این اقدامات با استفاده از ظرفیت های درون منطقه ای و همکاری یگان حفاظت شهرداری در تامین نیروی انتظامی و سطح دو شامل مناطق ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ است که با استفاده از ظرفیت های درون منطقه ای صورت می گیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران به دلیل عمق بیشتر آلودگی در موضوعات سد معبر خودرویی و صنفی و همچنین عدم وجود کلونی بساط گستری قابل توجه در سطح مناطق ۳، ۷، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ در دو سطح مذکور قرار نگرفته است.

وی با اشاره به الزامات اجرایی ساماندهی دستفروشان خاطرنشان کرد: تمامی اختیارات اجرایی و نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران حوزه سدمعبر به مناطق ۲۲ گانه تفویض شده است. همچنین انتخاب و جانمایی مکان موقت دستفروشان توسط شهرداری منطقه از بین نقاط پیشنهادی شرکت شهربان یا نقاط مورد نظر منطقه با هماهنگی ساماندهی صورت می گیرد.

چیذری با اشاره به نظارت و ارزیابی دقیق از روند اجرای طرح توسط اداره کل نظارت و پیگیری امور مناطق و ارائه گزارش آن به مدیران ارشد شهرداری تصریح کرد: بررسی روند اجرای طرح توسط دستگاه های نظارتی (حراست و بازرسی) و هماهنگی با مراجع قضایی جهت اخذ مجوزهای لازم برای اجرای طرح انجام می گیرد.