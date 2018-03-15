فوتبالیست تاکستانی در ترکیب تیم ملی دختران راهی روسیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا رحمانی ملی پوش تاکستانی در ترکیب تیم ملی زیر ۱۹ سال بانوان در تورنمنت بین المللی سوچی به میدان می رود.

ملی پوشان ایران در این رقابت ها به مصاف تیم های روسیه، کره شمالی و رومانی می روند.

این رقابت ها از فردا تا یک فروردین ۹۷ به میزبانی روسیه برگزار می شود.

رحمانی سابقه کاپیتانی تیم ملی نوجوانان ایران را در کارنامه دارد.

هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان برگزار شد

در بازی های این هفته، تیم های شهدای زینبیه و تاج بیدستان برابر هم قرار می گیرند، استقلال شال به مصاف الماس غرب آبگرم می رود.

ستارگان اسفرورین با تیم سپاکوقزوین دیدار می کند و مقاومت قزوین برابر ایثارآبیک قرار می گیرد.

تیم شهرداری شال در بازی این هفته استراحت دارد.

مسابقات هفته نهم به میزبانی تیم مقاومت قزوین درسالن امام علی قزوین برگزارخواهدشد.

تیرانداز قزوینی در رقابت های دانشجویان جهان به میدان می رود

مهدیه عباسی فر تیرانداز قزوینی در ترکیب تیم ملی و در بخش تفنگ بادی درهفتمین دوره رقابتهای تیراندازی دانشجویان جهان به مصاف حریفان می رود.

رقابتهای تیراندازی دانشجویان جهان با حضور ۱۷۶ ورزشکار از ۲۴ کشور جهان از ۲۳ تا ۲۷ اسفند در شهر کوالامپور مالزی برگزار می شود.

نخستین جشنواره ورزش همگانی استان اوایل سال آینده در ۱۰ رشته برگزار خواهد شد

این مسابقات در رشته های بومی و محلی شامل هفت سنگ، دال پلان و هشت رشته ورزش همگانی شامل پرتاپ پنالتی بسکتبال، پرتاب هدفمند فوتبال، والیبال سه نفره، طناب کشی، طناب زنی، داژبال، دارت و روپایی در رده های سنی آزاد از پنج تا ۸۰ سال د برگزار می شود.

این رقابت ها در سطح ۶ شهرستان برگزار و ثبت نام بصورت رایگان برای شرکت علاقه مندان در این جشنواره از امروز آغاز و تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷ ادامه خواهد داشت.

مسابقات دارت آزاد استان قزوین با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد

این رقابت ها در بخش آزاد و با شرکت ۲۵ ورزشکار مرد و زن در حالی برگزار شد که در بخش مردان بهمن احمدی و مهدی بهرامی اول و دوم شدند و محمد میرزا زاده و سامان شهراسبی هم به طور مشترک سوم شدند.

فاطمه چگینی هم در بخش بانوان عنوان قهرمانی را کسب کرد.

این رقابت ها زیر نظر سید محسن جواهری در خانه دارت قزوین برگزار شد.