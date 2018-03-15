اقتصادی کردن شهرداری ها باید اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار ظهر پنجشنبه در نشست شهرداران استان فارس افزود: پویایی و اقتصاد پایدار همواره مد نظر بوده به لحاظ اینکه شهرداری هیچ فراز و فرودی را نمی تواند در بحث داده ها قبول کند و همیشه باید خدمات ارائه کند.

وی ادامه داد: درخواست من نیز همین است که هرسازکاری که این مهم را عملیاتی کند باید در دستور کار باشد.

استاندار فارس تصریح کرد: خدمات شهرداری باید همواره ادامه داشته باشد و ارتباطی هم با عوارض ندارد و رعایت قانون و مقررات نیز به عنوان مهمترین دستورکار شهرداری ها قرار دارد.

تبادار تاکید کرد: به دلیل روبه رویی با مردم می تواند راه فساد ایجاد کند اما شفاف سازی و قانون مداری باید اولویت شهرداری ها باشد و اگر چنین باشد خود شهردار در همه جا پاسخگو خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دغدغه آب نیز گفت: شهرداری ها باید حداکثر بهره گیری از آب را داشته باشند تا در سیاست کلان استان نقش آفرین باشند امروز در حال پرکردن چاه های آب هستیم و مجوز حفر چاه نمی دهیم.

استاندار فارس افزود: گزارش داده اند که بسیاری از درآمد شهرداری ها به دلیل رای های دیوان از بین رفته است و با این وضعیت شهرداری ها نمی توانند فعالیت کنند به همین دلیل باید راه های بهتر برای دفاع و یا رفع مشکلات است.

تبادار تاکید کرد: بهترین راه موفقیت جذب سرمایه گذار است که باید راهکارهای مناسب ایجاد شود تا شاهد رشد و شکوفایی شهر باشیم.

وی تاکید کرد: شهرداری ها فضای شهر را برای معلولین ساماندهی کنند.