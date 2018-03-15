تردد در راه های گلستان در ایام نوروز ۵ درصد افزایش می یابد

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش حمل و نقل جاده ای ۱۵۰۰ ناوگان شامل اتوبوس و مینی بوس درنظر گرفته شده تا به مسافران نوروزی خدمت ارائه کنند.

میقانی افزود: در بخش راهداری نیز ۳۸۲ نفر از همکاران در گروه های مستقر در راهدارخانه ها و شبکه راه ها به مسافران خدمت رسانی خواهند کرد.

به گفته وی، هم اکنون روزانه ۴۰۰ هزار تردد در شبکه راه های استان گلستان انجام می شود و پیش بینی می کنیم در ایام نوروز حدود ۵ درصد افزایش داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان تصریح کرد: تمام تلاش همکاران ما هم در حمل و نقل و هم در راهداری این است که همپای سایر دستگاه ها خدمات مطلوبی در بخش ترافیکی و ایمنی ارائه کنند.

میقانی یادآور شد: ۲۲ دوربین ثبت تخلف و ١٧ دوربین ثبت نظارتی در سطح استان گلستان فعال است که به کنترل ترافیک درسطح استان کمک می‎کند.