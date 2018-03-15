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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر

بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر

وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی صبح امروز  از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر که ویژه پذیرایی و اسکان اردوهای راهیان نور است بازدید کرد.

وزیرعلوم تحقیقات و فناوری در این بازدید ضمن آشنایی با امکانات و روند اسکان شرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور، با دانشجویانی که از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب در این اردوگاه  حضور داشتند دیدار و گفتگو کرد.

 مجتمع شهید باکری خرمشهر در زمینی به مساحت ۹۰ هکتار ساخته شده و ظرفیت اسمی آن اسکان ۲۴۰۰۰ نفر است که هم اکنون  قابلیت اسکان ۱۰ هزار نفر عملیاتی شده است .

مجتمع شهید باکری خرمشهر در سال ۱۳۸۹ و با هدف خدمت  به زائران اردوهای راهیان نور در سه بخش دانش آموزی، دانشجویی و عموم مردم ساخته شد.

کد مطلب 4252563
زهرا سیفی

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