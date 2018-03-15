ثبت ۲۹ میلیون تردد از محورهای استان البرز در نوروز ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی پیش از ظهر پنجشنبه در مانور نوروزی پلیس‌راه البرز که در ستاد فرماندهی استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود، کمبودهای زیرساختی در حوزه راه‌های استان و حجم بالای تردد، اظهار کرد: پلیس‌راه استان البرز باوجود مشکلات موفق به کسب مقام نخست پلیس‌راه کشور شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه بابیان اینکه ۲۹ میلیون تردد در بازه زمانی ۲۳ روزه ایام نوروزی سال جاری در استان البرز به ثبت رسیده است، عنوان کرد: سایر دستگاه‌های خدمات رسان وامدادی نیز در این ایام حضور پررنگی داشته‌اند.

وی از عملکرد مدیران استانی در حوادثی که طی سال جاری در سطح استان اتفاق افتاد، ابراز رضایتمندی کرد و افزود: مدیران واکنش به‌موقع و سریعی داشته‌اند.

ارتقایی با اشاره به بارش برف و یخبندان در استان البرز، گفت: مسئولان مربوطه و دستگاه‌های خدمات رسان در محور کرج - چالوس به‌خوبی عمل کرده و نیروهای عملیاتی خود را در اسرع وقت در محل مستقر کردند.

وی بابیان اینکه هماهنگی‌های لازم برای مقابله با شرایط بحرانی در تعطیلات نوروزی انجام‌شده است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم فعالیت چشمگیری در ارائه خدمات به شهروندان و مسافران داشته باشیم.