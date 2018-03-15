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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

فرماندار آبادان: 

انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم کارشناسی شده خواهد بود

انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم کارشناسی شده خواهد بود

آبادان – فرماندار آبادان از قول وزیر علوم ضمن اعلام اینکه انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم کارشناسی شده خواهد بود، گفت: اداره دانشگاه صنعت نفت آبادان به روال سالهای گذشته است.

عزیزاله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به آبادان گفت: در جریان این سفر با همراهی عامر کعبی یکی از نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حساسیت ها و دغدغه های مردم در مورد این دانشگاه با قدمتی بیش از ۷۰ سال، گفتگو و توضیحاتی را ارائه کردیم. 

وی افزود: وزیر علوم نیز پس از شنیدن این توضیحات قول داد که اداره دانشگاه صنعت نفت آبادان همچون سال گذشته خواهد بود و از این بابت مردم، مسئولان و دانشجویان این دانشگاه هیچ دغدغه ای نداشته باشند. 

فرماندار آبادان با اشاره به زمان بر بودن پروسه انتقال دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت به وزارت علوم بر اساس مصوبه دولت اظهار کرد: طبق گفته وزیر علوم انجام این کار که در سالهای آتی انجام می شود به طور حتم با انجام کارهای کارشناسی دقیق همراه خواهد بود. 

شهبازی گفت: مسئولان دانشگاه صنعت نفت از بابت پذیرش دانشجو در این دانشگاه نگران نباشند زیرا وزیر علوم قول داد تا این مسئله را از طریق سازمان سنجش پیگیری و ابلاغ کند.
 

کد مطلب 4252578

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