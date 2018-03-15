به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی اشرفی ظهر پنج‌شنبه در مراسم آغاز مراسم رزمایش نوروزی به میزبانی فرماندهی نیروی انتظامی شاهرود بابیان اینکه ۳۰هزار همیار پلیس شاهرودی با نیروهای امدادی نوروزی همکاری می‌کنند، ابراز داشت: با توجه به عبور سالانه۲۰ میلیون زائر از استان سمنان در تلاش برای ارائه خدمات بهتر به مسافران هستیم.

وی بابیان اینکه بیش از ۱۰ ایستگاه پلیس در شاهرود برای ارائه خدمات نوروزی مستقرشده است، افزود: علاوه بر واحدهای انتظامی که به صورت ثابت در خدمت مردم هستند این ایستگاه‌ها به صورت مضاعف و شبانه روز به مردم خدمات ارائه می‌کنند تا مشکلات مسافران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه در سطح شهرستان تاکنون بالغ ۶۲ هزار عملیات پلیسی انجام‌شده است، ابراز داشت: روزانه شاهد انجام ۱۵۹ مورد عملیات پلیسی هستیم که باید گفت این اقدامات اگر در راستای خدمت‌رسانی به مردم باشد لذت دوچندان دارد.

اشرفی از اجرای گشت‌های مضاعف در شاهرود خبر داد و تصریح کرد: به صورت میانگین بیش از سه برابر روزهای عادی گشت انتظامی راهور و پلیس‌راه در سطح شهرستان برای خدمت‌رسانی به مردم تدارک و پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان اینکه بالغ‌بر یک هزار و ۲۹۸ طرح در راستای ارتقا امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری انجام‌شده است، افزود: در اجرای طرح نوروزی تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا بهترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.