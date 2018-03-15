به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در مانور نوروزی پلیس‌راه البرز که در ستاد فرماندهی استان برگزار شد، بابیان اینکه ترافیک محورهای البرز در ایام نوروز افزایش می‌یابد، گفت: آمادگی تمام دستگاه‌های خدماتی وامدادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی شرایط بحرانی بارش برف و انسداد راه‌های استان البرز را یکی از عوامل واکنش سریع پلیس اعلام کرد و افزود: پلیس البرز آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط بحرانی دارد.

سردار محمدیان بابیان اینکه فرماندهان و کارکنان پلیس در ایام نوروز در حوزه استحفاظی خود حضور دارند، افزود: مسافرانی که به البرز سفر و یا اینکه از این استان عبور می‌کنند، انتظار دارند که پلیس امنیت آن‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه ترافیک روان و سهولت عبور یکی از انتظارات مسافران است، تأکید کرد: این شرایط هنگامی از بین می‌رود که فردی به دلایل مختلف موجب ایجاد ناهنجاری و نقض قانون و ایجاد سانحه‌ای شود که پلیس استان البرز تمام برای ایجاد آرامش و امنیت در این استان تلاش می‌کند.

فرمانده انتظامی استان البرز بابیان اینکه پلیس با قانون‌شکنان برخورد جدی می‌کند، تصریح کرد: نوع تخلف و شرایط روحی فرد موردبررسی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که متخلف شرایط روحی مناسبی نداشته باشد از ادامه سفر وی جلوگیری می‌شود.

وی بابیان اینکه استان البرز عنوان دومین استان کاهش آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای و شهری در این استان بوده‌ایم.

وی از راه‌اندازی کشت موتوری پلیس در سطح استان خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس البرز در راستای کاهش آمار تصادفات اقدام می‌کند.