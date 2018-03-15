به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری بخش آبپخش اظهار داشت: سال ۹۶ برای ملت ایران با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بود و شادی ها و تلخی هایی رخ داد.

وی افزود: شکست داعش و نقش بر آب شدن نقشه استکبار جهانی از شیرینی های سال ۹۶ و حوادث کشتی سانچی و هواپیمای مسافربری از تلخی های سال ۹۶ بود که امیدوارم دیگر تکرار نشود.

بخشدار آبپخش از آمادگی دستگاه های اجرایی و مردم آبپخش برای استقبال از مهمانان نوروزی خبر داد و افزود: بخش آبپخش با جاذبه های گردشگری و مناطق بکر طبیعی از بخش های زیبای استان بوشهر است و مسئولان و مردم بخش سرسبز آبپخش آماده استقبال از مهمانان نوروزی هستند.

مردانلو خاطرنشان کرد: همه امکانات بخش برای اسکان و استقبال از مهمانان عزیز مهیاست و امیدوارم سال ۹۷ سالی پرخیر و برکت برای ملت ایران باشد.