توزیع میوه تنظیم بازار آغاز شد/ اجرای ۱۱ طرح نظارتی از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری صبح پنج شنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند اظهار کرد: قوانین و مقررات وظایف متعددی را بر دوش سازمان صنعت، معدن و تجارت گذاشته تا بحث تنظیم بازار به درستی پیگیری شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۱۱ طرح نظارتی با عناوین مختلف در بیرجند اجرا شده است که در مقاطعی چون نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس بوده است.
تهوری ادامه داد: در حوزه بازرسی لحظه به لحظه بازار را پالایش کرده و کمبودها و پیش بینی وضعیت را به مسئولان ذی ربط اعلام میکنیم.
وی در زمینه نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا افزود: ۳ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با عناوین طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان، فروش بهاره و ویژه بازگشایی سال جدید تحصیلی در سال ۹۶ در بیرجند اجرا شده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی با اشاره عرضه مستقیم کالاهای طرح تنظیم بازار گفت: همچنین ما موجودی انبارهای بیرجند را بازرسی میکنیم تا بازار در حوزه کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی با اشاره به حذف عرضه علنی کالاهای دخانی اظهار کرد: ۳۸۰ نفر کارت عامل فروش مواد دخانی مجاز با ضوابط و شرایط تعریف شده در قوانین دارند.
تهوری بیان کرد: از امروز توزیع میوه طرح تنظیم بازار در ۵۰۰ واحد صنفی آغاز شده است و پرتقال تامسون کیلویی ۱۵۰۰ تومان و سیب سمیرم کیلویی ۲۰۰۰ تومان عرضه میشود.
وی ادامه داد: همچنین با همکاری جهاد کشاوری و سازمان دامپزشکی تا پایان ایام تعطیلات نوروز عرضه گوشت کشتار روز را خواهیم داشت.
رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی نیز با اشاره به رسیدگی صد درصدی به شکایات مردم افزود: از محل رسیدگی به شکایات سه میلیارد تومان به مردم برگشت.
تهوری یادآور شد: بر تعرفه خدمات دولتی و نیمه دولتی وشرکتهای دولتی نیز نظارت داشتهایم که در این حوزه نیز برگشت مال به مردم وجود داشته است.
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