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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

رئیس اداره نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی :

توزیع میوه تنظیم بازار آغاز شد/ اجرای ۱۱ طرح نظارتی از ابتدای سال

توزیع میوه تنظیم بازار آغاز شد/ اجرای ۱۱ طرح نظارتی از ابتدای سال

بیرجند- رئیس اداره نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با اشاره به آغاز توزیع میوه تنظیم بازار از امروز ۲۴ اسفندماه، گفت: ۱۱ طرح نظارتی از ابتدای سال ۹۶ در بیرجند اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی تهوری صبح پنج شنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند اظهار کرد: قوانین و مقررات وظایف متعددی را بر دوش سازمان صنعت، معدن و تجارت گذاشته تا بحث تنظیم بازار به درستی پیگیری شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۱۱ طرح نظارتی با عناوین مختلف در بیرجند اجرا شده است که در مقاطعی چون نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس بوده است.

تهوری ادامه داد: در حوزه بازرسی لحظه به لحظه بازار را پالایش کرده و کمبودها و پیش بینی وضعیت را به مسئولان ذی ربط اعلام می‌کنیم.

وی در زمینه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا افزود: ۳ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با عناوین طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان، فروش بهاره و ویژه بازگشایی سال جدید تحصیلی در سال ۹۶ در بیرجند اجرا شده است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با اشاره عرضه مستقیم کالاهای طرح تنظیم بازار گفت: همچنین ما موجودی انبارهای بیرجند را بازرسی می‌کنیم تا بازار در حوزه کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با اشاره به حذف عرضه علنی کالاهای دخانی اظهار کرد: ۳۸۰ نفر کارت عامل فروش مواد دخانی مجاز با ضوابط و شرایط تعریف شده در قوانین دارند.

تهوری بیان کرد: از امروز توزیع میوه طرح تنظیم بازار در ۵۰۰ واحد صنفی آغاز شده است و پرتقال تامسون کیلویی ۱۵۰۰ تومان و سیب سمیرم کیلویی  ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با همکاری جهاد کشاوری و سازمان دامپزشکی تا پایان ایام تعطیلات نوروز عرضه گوشت کشتار روز را خواهیم داشت.

رئیس اداره نظارت و بازرسی  صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به رسیدگی صد درصدی  به شکایات مردم افزود: از محل رسیدگی به شکایات سه میلیارد تومان به مردم برگشت.

تهوری یادآور شد: بر تعرفه خدمات دولتی و نیمه دولتی وشرکت‌های دولتی نیز نظارت داشته‌ایم که در این حوزه نیز برگشت مال به مردم وجود داشته است.

کد مطلب 4252630

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