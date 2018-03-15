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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

امام‌جمعه شهمیرزاد:

قدردان نعمات انقلاب اسلامی ایران باشیم/ ضرورت رفع نقاط ضعف

قدردان نعمات انقلاب اسلامی ایران باشیم/ ضرورت رفع نقاط ضعف

مهدی‌شهر-امام‌جمعه شهمیرزاد با تاکید بر اینکه باید قدردان نعمات انقلاب اسلامی باشیم، گفت: انقلاب اسلامی خدمات فراوانی را به مردم ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود احمد پناه در نشست شورای اداری ظهر پنج‌شنبه مهدی‌شهر به میزبانی فرمانداری این شهرستان با اشاره به خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: خدمات نظام پس از پیروزی انقلاب در سراسر استان سمنان بی‌نظیر و قابل‌مشاهده است و نادیده‌گیری این خدمات و دستاوردها بی‌انصافی است.

وی تصریح کرد: دولت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و همه دولت‌ها از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون نقاط قوت بسیاری داشتند و بعضاً ضعف‌هایی هم وجود داشته اما نباید در این میان خدمات و دستاوردهای ایشان را نادیده بگیریم.

باید راه خدمت‌رسانی را در پیش گرفت

امام‌جمعه شهمیرزاد گفت: دره‌های هولناکی که رژیم ستم‌شاهی برای ملت ایجاد کرد کشور را چندین سال از پیشرفت بازداشت اما به برکت انقلاب اسلامی امروز شاهد رشد و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف هستیم.

احمد پناه بابیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی، شهدا و زحمات مسئولان در جامعه رشد و شکوفایی فراوانی را شاهد هستیم و باید همه در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی به یکدیگر کمک کنیم، خاطرنشان کرد: درراه خدمت باید دست یکدیگر را بگیریم و اگر چنین پیش برویم می‌توانیم موفق عمل کنیم.

جلوی تخلفات و فساد اداری گرفته می‌شود

مدیرکل بازرسی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: هر جا حقی از مردم و بیت‌المال تضییع شود قاطعانه با آن برخورد می‌کنیم و سازمان بازرسی وظایف و نظارت‌های خود را به‌صورت سیستمی و گاهی غیر سیستمی و به‌صورت حضوری در طول سال انجام می‌دهد.

محمدتقی مشهدی بابیان اینکه برخورد با تخلفات و جرائم و خصوصاً فساد اداری هزینه‌بر است اما هزینه پیشگیری از وقوع جرم، کم و نتایج حاصل از آن بسیار چشمگیر و زیاد محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید بپذیریم دستگاه‌های نظارتی ما بیشتر نقش ارشادی را بر عهده‌دارند و مدیر هر دستگاه کار نظارتی بر زیرمجموعه خود را بر عهده دارد و اگر تخلفی صورت گرفت باید پاسخگو باشد.

وی بابیان اینکه اولین ناظر در هر دستگاه خود مدیران هستند و ما هم به اتکا همین امر بخشی از نظارت سازمان بر دستگاه‌ها را به آنان واگذار کرده‌ایم، افزود: هر جا که حقی از مردم عزیز و یا بیت‌المال تضییع شود و به هر نحوی به اطلاع سازمان برسد، قاطعانه با آن برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل بازرسی استان سمنان خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت نظام اداری، بزرگ‌ترین دغدغه دستگاه‌های نظارتی است و طبیعتاً برای سازمان بازرسی به‌عنوان دستگاه نظارتی عام دارای اولویت است.

کد مطلب 4252638

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