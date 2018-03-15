قدردان نعمات انقلاب اسلامی ایران باشیم/ ضرورت رفع نقاط ضعف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود احمد پناه در نشست شورای اداری ظهر پنج‌شنبه مهدی‌شهر به میزبانی فرمانداری این شهرستان با اشاره به خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: خدمات نظام پس از پیروزی انقلاب در سراسر استان سمنان بی‌نظیر و قابل‌مشاهده است و نادیده‌گیری این خدمات و دستاوردها بی‌انصافی است.

وی تصریح کرد: دولت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و همه دولت‌ها از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون نقاط قوت بسیاری داشتند و بعضاً ضعف‌هایی هم وجود داشته اما نباید در این میان خدمات و دستاوردهای ایشان را نادیده بگیریم.

باید راه خدمت‌رسانی را در پیش گرفت

امام‌جمعه شهمیرزاد گفت: دره‌های هولناکی که رژیم ستم‌شاهی برای ملت ایجاد کرد کشور را چندین سال از پیشرفت بازداشت اما به برکت انقلاب اسلامی امروز شاهد رشد و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف هستیم.

احمد پناه بابیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی، شهدا و زحمات مسئولان در جامعه رشد و شکوفایی فراوانی را شاهد هستیم و باید همه در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی به یکدیگر کمک کنیم، خاطرنشان کرد: درراه خدمت باید دست یکدیگر را بگیریم و اگر چنین پیش برویم می‌توانیم موفق عمل کنیم.

جلوی تخلفات و فساد اداری گرفته می‌شود

مدیرکل بازرسی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: هر جا حقی از مردم و بیت‌المال تضییع شود قاطعانه با آن برخورد می‌کنیم و سازمان بازرسی وظایف و نظارت‌های خود را به‌صورت سیستمی و گاهی غیر سیستمی و به‌صورت حضوری در طول سال انجام می‌دهد.

محمدتقی مشهدی بابیان اینکه برخورد با تخلفات و جرائم و خصوصاً فساد اداری هزینه‌بر است اما هزینه پیشگیری از وقوع جرم، کم و نتایج حاصل از آن بسیار چشمگیر و زیاد محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید بپذیریم دستگاه‌های نظارتی ما بیشتر نقش ارشادی را بر عهده‌دارند و مدیر هر دستگاه کار نظارتی بر زیرمجموعه خود را بر عهده دارد و اگر تخلفی صورت گرفت باید پاسخگو باشد.

وی بابیان اینکه اولین ناظر در هر دستگاه خود مدیران هستند و ما هم به اتکا همین امر بخشی از نظارت سازمان بر دستگاه‌ها را به آنان واگذار کرده‌ایم، افزود: هر جا که حقی از مردم عزیز و یا بیت‌المال تضییع شود و به هر نحوی به اطلاع سازمان برسد، قاطعانه با آن برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل بازرسی استان سمنان خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت نظام اداری، بزرگ‌ترین دغدغه دستگاه‌های نظارتی است و طبیعتاً برای سازمان بازرسی به‌عنوان دستگاه نظارتی عام دارای اولویت است.