به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی پیش از ظهر پنجشنبه در آخرین نشست شورای اداری مهدیشهر در سال ۹۶ به میزبانی سالن جلسات فرمانداری، ضمن بیان اینکه تعطیلات نوروزی خللی در خدمترسانی به مردم و مسافران وارد نمیسازد، تأکید کرد: کشیکهای نوروزی مشخص و ابلاغشدهاند و ما از مسئولان دستگاههای اجرایی میخواهیم نسبت به ابلاغ آنها به کارکنان دستگاههای اجرایی و خدماتی اقدام کنند.
وی افزود: تمام شرایط برای میزبانی از مسافران نوروزی در مهدیشهر آماده است همچنین دو اقدام ویژه در این ایام شامل ارائه ۱۰ درصد تخفیف توسط بومگردی ها، هتلها، مهمانپذیرها و ارائه سفر کارت به مسافران در دستور کار ستاد تسهیل سفرهای نوروزی شهرستان قرار دارد که هر دو میتوانند زیرساختهای مناسبی برای جذب بیشتر مسافران باشند.
رئیس شورای اداری مهدیشهر در ادامه به نشستن نخستین پرواز آزمایشی در فرودگاه سمنان اشاره کرد و گفت: توسعه حملونقل هوایی میتواند تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی داشته باشد.
ارگی بیان کرد: حملونقل هوایی در کنار مقوله گردشگری میتواند نقش مهم و محوری و مؤثر در پیشبرد اهداف عالی استان بهخصوص در تحقق شعار «از کویر تا خزر از مسیر شهرستان مهدیشهر» داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی همواره حسب نظر فرمانداری این شهرستان با رویکرد برنامه محوری و در نظر گرفتن اسناد بالادستی و چشمانداز افق توسعه گام بردارند، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی برنامههای جدی در حوزه رشد و پیشرفت و ترقی شهرستان مهدیشهر داشته باشند.
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