انهدام ۴۲ تن کالای قاچاق در ۱۱ مرحله

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شیخ‌زاده صبح پنج شنبه در شورای اداری بیرجند اظهار کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: تا قبل از سال ۹۳ موظف به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق بوده‌ایم.

رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی بیان کرد: اما بعد از سال ۹۳ با توجه به تأکیداتی که در مبارزه با قاچاق کالا به وجود آمد وضعیت کالاهایی که ظن قاچاق نیز وجود دارد باید تعیین تکلیف شود.

شیخ‌زاده ادامه داد: این مسئله کار سازمان را سنگین‌تر کرده و از سال ۹۵ به طور متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده در روز داریم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اموال منقول میزان فروش اموال تملیک شده حدود ۶ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان بوده است، افزود: برخی از کالاهای تملیکی بر اساس قوانین و مقررات امکان صادرات آن وجود دارد که ظرفیت بزرگی است.

رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی گفت: البته صادرکنندگان استان از این مسئله تاکنون استقبال نکرده‌اند که یکی از علل آن مباحث فرهنگی است و ممکن است از این جهت علاقه مند به صادرکردن کالاهای تملیک شده نداشته باشند.

شیخ زاده اظهار کرد: به این دسته از افراد باید گفت ما با یکی دو نفر که کالایی را قاچاق کرده‌اند روبه رو نیستیم بلکه در حال حاضر با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان عمده روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۱ مرحله انهدام کالاهای قاچاق را داشته‌ایم که شامل بیش از ۴۲ تن کالا بوده است.

رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی یادآور شد: ما انبار مشخصی برای کالاها نداریم که امیدواریم با مساعدت دستگاه‌های ذی ربط این مشکل حل شود.