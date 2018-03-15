۳ محموله قاچاق تجهیزات پلیسی در سمنان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجا، سردار روحالامین قاسمی اظهار داشت: جلوگیری از قاچاق کالا یکی از مهمترین رسالتهای پلیس است و برای تحقق این امر مأموران پلیس بهشدت با سودا گران قاچاق برخورد میکنند.
وی از اجرای عملیات گشت و بازرسی از خودروها در برخی محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: در عملیات اخیر مأموران پلیس سه محموله قاچاق در استان کشفشده است.
فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه در این راستا یک دستگاه اتوبوس که به مقصد بجنورد از استان در حال حرکت بود متوقف و بازرسی شد، ابراز داشت: در این اتوبوس ۹۷ عدد افشانه قاچاق آمریکایی کشفشده است.
قاسمی با اشاره به اینکه ۴۹ عدد شوکر، ۳۴ عدد دستبند فلزی و ۱۰ عدد کپسول تفنگ بادی نیز در این اتوبوس کشفشده است، افزود: با توجه به تلاشهای شبانهروزی مأموران پلیس در عملیاتی جداگانه ۳۱۳ تخته پتوی خارجی قاچاق نیز کشفشده است.
وی بابیان اینکه این محموله از یک دستگاه اتوبوس در ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود کشف شد، یادآور شد: یک دستگاه خودروی پراید نیز که به مقصد مشهد در حال حرکت بود بالغبر ۴۷۹ دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش ریالی ۱۵۰ میلیون تومان داشت.
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